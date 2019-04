El futuro de México juega a policías y narcos

Niños que quieren ser policías o militares cuando sean grandes, para atrapar rateros, y otros jugando con pistolas a ser narcos, son la infancia que viviría un México mejor.Sobre las banquetas, bajo faroles a medio fundir y a expensas de cualquier peligro, los niños pasan las tardes en las calles de la periferia en Saltillo, mientras sus padres trabajan en fábricas hasta tres turnos seguidos.A cargo de abuelas, tíos o hermanos mayores que pocas veces se interesan por lo que aprenden en la escuela, dejan que vean televisión hasta la madrugada o regresen de jugar en las canchas más cercanas hasta la hora que quieran.Iker es uno de ellos, a diario camina solo a la escuela y de regreso a casa, sin importar que atraviese un lote baldío, bulevares y casas en obra negra. Lo hace solo porque aunque vive con más familiares, en realidad no tiene a nadie que lo cuide.Yozhuar Pichardo visita cada domingo a su padre en prisión; dentro de un año el pequeño de 11 años podrá jugar con él en un parque y no dentro del Cereso varonil de Saltillo. “Invitamos a unos amigos de él y jugamos futbol, comemos y platicamos, me dice que no llore y que le eche ganas”, comenta el pequeño, quien tras cuatro años de visitarlo desea que este último todo “salga bien” para que su padre esté libre y regrese a casaLo cenizo de la piel tostada de Iker y las cicatrices de sus rodillas, no son las únicas marcas que lleva consigo, camina con el ceño fruncido y tiene los sueños rotos, porque su madre le dice a menudo que es “un bueno para nada” o que “nadie lo quiere”.Su casa tiene cortinas como puertas, tambos de agua para beber y goteras, se ubica al poniente de la ciudad, en la colonia Melchor Ocampo, sector no regularizado donde más niños de 8 años caminan por en medio de baldíos sin playera, cenan Doritos con Coca Cola y apedrean perros.Duerme en la misma habitación que otros tres familiares; le tiene miedo a la oscuridad o a que su mamá un día ya no regrese del trabajo, aunque a veces lo regañe con gritos o pellizcos por las travesuras o berrinches que hace.Su comida favorita son los huevos estrellados pero también el pollo frito que compran en Navidad. Si pudiera viajar a cualquier sitio iría a un balneario.Elige volar si tuviera un súper poder, pero también desearía tener el poder de ayudar a la gente, y sabe que “justicia” es llevar a los malos a la cárcel.“A veces soy policía o a veces narco, pero no mariguano, como el tío de éste, que se droga y se queda tirado en la calle”, dice el pequeño de camiseta, pantalón rabón y agujetas sueltas señalando a su mejor amigo.Iker nació en 2011, cuando la violencia por el crimen organizado y su combate se incrustaron en los problemas sociales que ya existían en Coahuila.Las secuelas de la violencia en las calles continúan. Los niños y niñas que crecerían en una mejor versión del país, sólo enfrentan la posguerra que un día se declaró contra el crimen organizado.Menores que viven con los mismos factores de riesgo y violencia con la que crecieron muchos de los jóvenes que hoy roban o asesinan.José Antonio, de 11 años, tiene el mismo anhelo, desearía ser soldado cuando crezca “para proteger con pistolas a los otros de los malhechores”.Tiene pistolas que dispara apuntando con la cabeza inclinada en el hombro, y lleva entre las piernas con dirección al suelo para recargar una vez más.Viajar a París es uno de los sueños más grandes que tiene y lo alcanzará trabajando como soldado o ahorrando sus domingos.Si tuviera que cambiar algo de la ciudad sería “la gente mala” y los lugares donde atrapan, matan y se comen a los animales.Seguirá acudiendo a la escuela hasta que pueda ingresar como uno de los uniformados de camuflaje, porque para él la justicia significa “hacer cosas buenas” y él quiere justicia para la colonia La Minita.“¡Pum, pum, pum!”, simula el sonido de las detonaciones de su arma, una calibre 57 de juguete que le compraron durante la fiesta patronal de la iglesia que está cerca de su casa, una antigua construcción de adobe con paredes de colores chillantes y un pasillo que atraviesa a la manzana siguiente.“Para atrapar a los rateros y meterlos a la cárcel, proteger a la gente y usar pistolas”, contesta en su sueño de ser soldado.Al mismo tiempo, Abigail aprende a decir “que le vaya bien” y atender a los clientes del puesto de ropa en el mercado con su mamá.Abi, tiene 7 años y en cuanto pueda viajará a Estados Unidos porque le parece un lugar a donde van las personas cuando quieren ser felices.También le gustaría ser policía, lo decidió a los 4 años porque está harta de los que “roban la ropa cuando está tendida en el techo” en la colonia 2000, donde vive.Gerardo, de 8 años, se suma a la lista de aspirantes a ser uniformado, porque quiere atrapar a los malos que roban casas en la calle Fresnillo, donde reside. Cuando sea grande quiere ayudar en el puesto de su papá picando fruta y a su mamá con la venta de nopales y pipián.Para Yahaira Guadalupe de 11 años, el futbol es su mejor pasatiempo, jugar cascaritas en la Bella Vista junto a otros niños de su edad la hace feliz. Cuando sea grande quiere ser militar para vestirse como los soldados y viajar a Reynosa.Para ser héroes no hace falta llevar una capa. Fanny, de apenas 9 años, está convencida de que salvará vidas siendo doctora aunque de tener un súper poder sería “ayudar a la gente”.También merodea por los periódicos como única lectura en su hogar, por eso ser mujer es algo que teme. “Han salido muchas mujeres que se roban o que les han robado”, comentó Fanny.Todos ellos llegaron al mundo después del año 2000, crecieron con “un baño de sangre y el miedo en la piel, porque nunca habían vivido en un país tan peligroso”, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, al considerar las condiciones para su desarrollo durante el último sexenio.Según la más reciente Consulta Infantil y Juvenil hecha por el Instituto Nacional Electoral, los post milenial no se sienten seguros en la calle (del 47 al 56%, según el rango de edad), en la escuela (11 a 13%), y algunos ni en su casa (4 por ciento).