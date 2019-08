El Gato Negro con 83 años de vida

Con 83 años de historia, El Gato Negro conserva una tradición que pasa de generación en generación en Ramos Arizpe.La cantina más antigua de esta ciudad, ha visto pasar por su piso de madera, sus paredes de adobe y techo de morillos, tabletas y tierra, todo esto de la construcción original, a generaciones de apellidos, como los Aguirre, Zertuche y Durán, tradicionales en el municipio.En 1936 abrió sus puertas de madera, que todavía se conservan, en lo que hoy es la esquina de las calles de Zaragoza y Venustiano Carranza, muy cerca de donde hoy se ubica la Presidencia Municipal.Don Roberto Gómez fue el propietario que inició la historia de El Gato Negro. Se casó con Herminia Mares, quien le sobrevive, y que junto con su hija Juanita Gómez, son las propietarias del negocio y de la patente.Gerardo Martínez Martínez, arrendador de la cantina, refiere que es la más antigua de Ramos Arizpe, y cuenta con una amplia clientela que viene de generaciones atrás.“La cantina data de 1936. Le tocaron las épocas de los trenes, que llevaban cargamentos de mezclilla y otra mercancía; bajan aquí y él compraba y el revendía”.Por un tiempo, la cantina se pasó al otro lado de la calle, hacia el norte, para utilizar el espacio original como bodega para almacenar cerveza –cuya marca sigue en el mercado- y hielo. Para 1955, aproximadamente, don Roberto era el distribuidor exclusivo de estos dos productos.Hace 2 años y medio, El Gato Negro volvió al hogar que lo vio nacer, para continuar con una larga tradición. En sus inicios ofrecía cacahuates naturales con cáscara a manera de botana. Hoy, no puede faltar el caldo de res, de pescado y mariscos, las enchiladas, las flautas de pollo, el pollo y la carne asada, cortesía de la casa.“Es la cantina más antigua, de lo que ven aquí, varios artículos son de aquellos años, lo demás lo hemos puesto nosotros”.De las paredes cuelgan herraduras, un yugo y “palotes” para el arado, cornamentas de venado, lámparas y una máquina para colocar corchos en las botellas, toda una reliquia, y varios artículos de labranza que le dan un toque original. No pueden faltar fotografías de Pedro Infante, Pancho Villa, Venustiano Carranza y de la Virgen de Guadalupe. Sobresale una piel de zorra albinaMartínez Martínez, quien maneja la cantina desde hace 4 años, señala que cuentan con una gran clientela, con personas que tienen décadas prefiriendo este lugar, como don Tomás Colunga, quien frecuenta el lugar desde hace 55 años.“Parte de la política –explica Martínez- es que a la gente que viene ya tomada, mejor no les servimos para que no molesten a los que ya están aquí… ya ni consumen, si viene un gorroso, mejor ¡vámonos!”.