El Gobierno uruguayo limitará el derecho de reunión por 60 días por Covid-19

"Limítase transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. Suspéndense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días", reza el primer punto del proyecto de ley para reglamentar el mencionado artículo de la carta magna.



El Gobierno depretende limitar el derecho de reunión durante 60 días, prorrogable por 30 más, según se desprende del proyecto de ley enviado este jueves al Parlamento para su análisis y aprobación el viernes.El Ejecutivo dedefine las aglomeraciones como "la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados", pero no acota el número de personas considerado como tales.Además de especificar que podría prorrogarse ese período por 30 días más, establece que, además del apercibimiento y la observación, quienes infrinjan la norma podrán ser castigados con multas de 30 a 1.000 Unidades Reajustables (UR, aproximadamente de 950 a 32.000 dólares), recaudación que se destinará al denominado, creado al inicio de la crisis sanitaria.El proyecto de ley también incluye la reglamentación del artículo 37, ya que prohíbe "el ingreso de personas al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas -cualquiera sea su modalidad- desde la fecha de promulgación de la presente Ley y hasta el 10 de enero de 2021".Con este apartadodurante las fiestas navideñas, con excepción de quienes ya hubieran adquirido sus pasajes antes del 16 de diciembre.Otra excepción a este apartado del proyecto de ley es el transporte de cargas, que queda autorizado.Este proyecto de ley será votado este viernes en una sesión extraordinaria en el Parlamento uruguayo, después de que el miércoles Lacalle Pou anunciara varias medidas de su Gobierno paraen el país suramericano.Este jueves, en tanto, la bancada de la coalición de izquierdas opositora, el Frente Amplio (FA), mantuvo una reunión en la que decidió no acompañar la votación del proyecto tal como está redactado.De hecho, el senadordijo a la prensa que la fuerza política no comparte la forma en la que el texto llegó desde el Ejecutivo y durante la sesión va a presentar un proyecto propio.Uno de los cambios que propone eles que quien intervenga cuando existan aglomeraciones sea el Ministerio de Salud Pública y no el Ministerio del Interior.Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su "primera ola", como anunciaron también este miércoles los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen.Según el, desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la aparición de los cuatro primeros positivos del coronavirus,. EFE