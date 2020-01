El güero mariachi que ha conquistado las redes sociales

Escuchar Nota

Cuando Keith Moore se planta a cantar nadie espera que un chico rubio de casi 1.90 de altura empiece la música de mariachi."Si es la primera vez que la gente me escucha cantar, generalmente se vuelven y miran a sus amigos como si no lo esperaran", le dice Moore, de 27 años, a https://nypost.com/2020/01/30/gringo-mariachi-singer-with-surprising-angelic-voice-goes-viral/">The Post.Este maestro de secundaria de Utah ganó casi 25 mil seguidores deMoore dice que está sorprendido por la repentina atención y la gran cantidad de apoyo, especialmente porque no había publicado nada en las redes sociales en casi un año, antes de que sus videos comenzaran a explotar en las últimas dos semanas. Probablemente sea el primer cantante que se volvió viral en lasComenzó a cantar cuando era niño y se enamoró de la música del cantante de óperacuyos estilos, dice Moore, son más parecidos de lo que cabría esperar.En redes ha recibido buenos comentario:"En nombre de todos los mexicanos, me gustaría darle la bienvenida a la familia", bromeó @ a.national.acrobat.Naturalmente, también ha habido alguna reacción negativa, con cierta apropiación cultural."He visto a un par de personas que han dicho cosas como:" Este tipo está robando nuestra música ", pero lamento que se sientan así", dice Moore."Me encanta la música y me encanta cantarla", finaliza.