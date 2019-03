El helicóptero salió de un jardín y cayó a los 5 minutos

En tanto, con las pruebas que se tienen hasta ahora no hay indicios de un atentado ni tampoco que se trate de un error humano del piloto, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Los audios que dio a conocer la dependencia federal confirman que la aeronave cayó en un periodo de 3 minutos con 49 segundos, entre lo que fue la última comunicación del piloto Roberto Coppe y el primer llamado de la torre de control.De acuerdo con la transcripción de la grabación, la primera conversación se dio a las 14:34:17, cuando el piloto reportó que estaba iniciando el vuelo y concluyó a las 14:35:40 horas, cuando acordaron que se reportaría nuevamente una vez que sobrevolara la denominada “estación”, que es el aeropuerto de Puebla.Ante el incumplimiento de esta indicación, la torre de control se comunica a las 14:39:29 horas cuestionando al piloto si ya había pasado la estación, pero no tuvo una respuesta, lo que indica que en ese momento la aeronave ya se había desplomado.En los siguientes nueve minutos con 42 segundos, la torre de control se intentó comunicar 10 veces sin una respuesta.Aunque desde un primer momento se dijo que el helicóptero despegó del aeropuerto de Puebla, conocido como el Triángulo de las Ánimas, e incluso así lo reporta el piloto en la conversación, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, corrigió esta versión:“Aquí el helicóptero está en ese momento comunicándose; aquí se utilizan las siglas con la nomenclatura aeronáutica: ‘Extra Alfa Bravo Óscar Noviembre, saliendo del triángulo’, que es el helipuerto del que finalmente no salió, pero bueno”.En realidad los panistas salieron de la casa del empresario José Chedraui, que se ubica aproximadamente a 3 kilómetros del aeropuerto de Puebla y de donde “ahora nos hemos enterado, de ahí solía salir el helicóptero”; aclaró que no estaba resguardado en esa casa, sino que solo “iba a recoger y dejar gente”.La ruta del piloto incluye salir del aeropuerto de Puebla, dirigirse a la casa privada por la gobernadora y su esposo, y tomar esa misma ruta de regreso rumbo al helipuerto de Las Lomas en Ciudad de México, sobrevolando de nuevo el aeropuerto de Puebla, justamente el punto donde Coppe debió reportarse nuevamente con la cabina.“No hay reporte de algún incidente” en el trayecto del aeropuerto a la casa de Chedraui que provocara el desplome al despegar por segunda ocasión, ahora del jardín de esta casa.Además, no existe hasta ahora ninguna grabación que permita conocer qué sucedió en el momento en que cayó el helicóptero, pues este tipo de aeronaves no cuenta con un sistema de grabación interno; es esta información la que intentan extraer de los chips digitales de las piezas que están en los laboratorios de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, dijo Morán.“No es obligatorio que tengan grabadoras de vuelo, incluso que permitan escuchar a los pilotos en las grabaciones de cabina; seguramente sería más que deseable para cuando ocurren estos accidentes, pero no es indispensable que las tenga.“Estamos en el proceso de ver si se le puede extraer información, no solo de las grabadoras de vuelo de las posibles conversaciones que haya habido, sino del lugar en el que ocurre el accidente, la actitud del helicóptero, si se desvió hacia la izquierda, hacia la derecha, la parte inercial, cambios, todo eso está registrado en grabadoras”, señaló.Morán agregó que los celulares de los tripulantes, que son otra fuente fundamental de información, también están a resguardo de las autoridades ministeriales y “aunque lamentablemente están muy quemados, es posible que en algunos casos se pueda extraer algo”.Descartó un atentado o incluso un error humano por parte del piloto y reiteró que tampoco existió una alerta de emergencia.El subsecretario indicó que si bien este tipo de accidentes lleva en promedio un año y medio a dos para que se dé un informe determinante, confía en que ellos podrán hacerlo antes, es decir, este mismo año.La torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla intentó 11 veces contactar al helicóptero en el que viajaban Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, y no nueve como se dijo anteriormente, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.En conferencia de prensa, explicó que durante la grabación hay un lapso de 15 minutos entre las comunicaciones fallidas en los que no se escucha nada.“Dije que había habido nueve comunicaciones; no fueron nueve sino 11”, dijo el secretario.“Le hablan nueve veces y el momento en que en la novena vez no responde, quiere decir que se perdió la comunicación, no hay ningún otro trazo”, añadió.La residencia de José Chedraui, dirigente municipal del PRI y empresario local, se encuentra junto al Centro Mexicano Libanés.Desde el jardín de esta residencia salió el helicóptero Agusta que transportaba a Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle el pasado 24 de diciembre pasado.De acuerdo con el titular de la SCT, era usual que el helicóptero saliera de esta residencia.Chedraui informó que el 25 de diciembre, un día después del accidente, se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía General del Estado para informar que el helicóptero había despegado de casa de sus papás.Ayer, Martha Hidalgo, madre de Alonso, señaló que el ex candidato de Morena, Miguel Barbosa, “tiene las manos manchadas de sangre” y que es inadmisible que vuelva a aspirar a la gubernatura.“¿Cómo es posible que el señor Barbosa haya declarado que ése era uno de los magnicidios y no se le haya iniciado investigación por tan aberrante información”, cuestionó en una carta abierta.El pasado 24 de diciembre, día del accidente, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer el punto de despegue de la aeronave.“Se sabe que el helicóptero despegó del helipuerto denominado Triángulo de las Ánimas, en el municipio de Puebla”, reveló en la primera conferencia sobre las investigaciones.Un día después, las autoridades reiteraron que el lugar de despegue fue dicha torre ejecutiva en la capital poblana, en esta ocasión fue el subsecretario de SCT, Carlos Morán.“El helicóptero notificó a las 14:34 horas a la torre de control del aeropuerto su despegue del Triángulo de las Ánimas con un destino que estaba ubicado en CdMx”, explicó.