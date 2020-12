El hijo al que Sylvester Stallone sepultó tras actuar juntos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hablar de Rocky es hacer alusión a una de las películas y personajes más populares en la historia del cine, ese que lanzó al estrellato mundial a Sylvester Stallone y que le permitió actuar al lado de su primer hijo, Sage.



El adolescente convivió desde pequeño con la fama de su padre, la vida los alejó por mucho tiempo y después los reencontró gracias a la pasión que ambos compartían por la pantalla grande, aunque en la vida real no todos los finales son felices y la muerte se llevó a Sage Stallone cuando por fin despuntaba profesionalmente.



Rocky V, Stallone y Balboa



Fue en 1990 que Rocky V se estrenó mundialmente, no alcanzó el éxito taquillero de sus predecesoras, pero es probablemente la película a la que Stallone guarda el más entrañable recuerdo de toda la saga porque ahí estuvo frente a frente con su sangre, intercambiando diálogos en los que se fusionaba la ficción con la vida real.



"Cuando en la escena le gritaba: '¡Nunca pasaste tiempo conmigo!', eso era cierto, lo decía como hijo y no como actor, cuando yo era niño él nunca estaba en casa. Miraba a la cara a mi padre y realmente decía eso", confesó Sage Stallone, quien hizo el personaje de Robert Balboa, el hijo del mítico boxeador.







La muerte de Sage Stallone



Ambos trabajaron en otro proyecto llamado Daylight en 1996 y eso fue todo, nunca volvieron a coincidir en un set, en buena parte por la voluntad de Sage de hacer su carrera alejado de la figura mundial que era su padre, por ello optó por la dirección cinematográfica como alternativa.



Sylvester le propuso que volviera a dar vida a su hijo en Rocky VI, pero Sage rechazó la oferta para seguir con sus planes, igualmente convencido de que la vida le daría otra oportunidad de compartir el "luces, cámara, acción" con su viejo, pero no fue así.



El 13 de julio del 2012, una semana después de su última comunicación y sin novedades de él desde entonces, a Sylvester Stallone le informaron que su hijo Sage había sido encontrado muerto en su departamento, ya que un vecino llamó a la Policía por la presencia de un "aroma pestilente" desde adentro del inmueble.



De acuerdo a la autopsia, Sage Stallone tenía al menos dos días muerto al momento en que lo encontraron. El joven de 36 años falleció de un ataque al corazón ocasionado por una arteriosclerosis (obstrucción de las arterias), una enfermedad poco frecuente en personas de esa edad.