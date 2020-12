El hijo de Schumacher correrá en fórmula 1 con la escudería Haas

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Haas ha hecho oficial su acuerdo con Mick Schumacher para la próxima temporada 2021. Un secreto a voces que se confirma solo un día después de que el equipo estadounidense anunciara el fichaje del ruso Nikita Mazepin. De esta forma Haas renueva por completo su alineación con dos jóvenes talentos que se están jugando el título en la F2, tras dar la carta de salida a su actual tándem, formado por Romain Grosjean y Kevin Magnussen.



Mick, hijo del heptacampeón mundial de F1 Michael Schumacher y líder de la F2 con 14 puntos de ventaja a falta de las dos carreras que se disputan también este fin de semana en Bahrein, se asegura así su salto a la Fórmula 1, pase lo que pase este fin de semana.



El apellido Schumacher vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Haas: "La posibilidad de estar en la parrilla de Fórmula 1 el próximo año me hace increíblemente feliz, simplemente estoy sin palabras", ha compartido Mick, de 21 años. "Me gustaría dar las gracias a Haas, a Ferrari y a la Ferrari Driver Academy por depositar su confianza en mí. También quiero dar las gracias a mis padres, sé que les debo todo".



"Lo daré todo"



El piloto alemán, que empezó en los karts con el apellido materno, Betsch, para tratar de pasar desapercibido durante su aprendizaje, asegura que "siempre he creído que haría realidad mi sueño de la Fórmula 1. Un gran agradecimiento a todos los grandes aficionados de los deportes de motor ahí fuera, que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Lo daré todo, como hago siempre, y tengo ganas de hacer este viaje en conjunto con Haas y con ellos".



Guenther Steiner, director de Haas F1, le ha dado la bienvenida a su equipo. "Estoy encantado de que podamos confirmar a Mick Schumacher en nuestra alineación para la próxima temporada. El Campeonato de Fórmula 2 sirve desde hace tiempo como campo de pruebas para descubrir el talento y la parrilla de este año ha sido, sin duda, una de las más competitivas de las últimas temporadas. Mick ha ganado carreras, conseguido podios y ha brillado de forma excepcional en 2020".



"Pienso firmemente que se ha ganado la oportunidad de ascender a la Fórmula 1 por su rendimiento. Tenemos una oportunidad ante nosotros, como equipo, de evaluar y de formar a un piloto nuevo con la ventaja de nuestra familiaridad con el paquete de competición de cara a 2021", ha valorado Steiner.



Un debut complicado



Todo apuntaba a que Mick Schumacher, piloto de la Academia Ferrari, daría el salto a la Fórmula 1 en el equipo satélite de Maranello, Alfa Romeo, ocupando el asiento del italiano Antonio Giovinazzi y compartiendo box con el veterano Kimi Raikkonen, que podía ayudarle a crecer en la categoría reina. Incluso se llegó a convocar al alemán para los primeros libres del viernes del GP de Eifel, en Nurburgring, pero la lluvia desbarató sus planes y evitó que se estrenara.



Durante el GP de Emilia Romagna, en Imola, Alfa Romeo anunció que renovaba a sus dos actuales pilotos, cerrando así las puertas a Mick Schumacher, al que ya solo le quedaba la posibilidad de seguir un año más en F2 o bien aceptar un debut complicado en la F1 con Haas, que también lleva motores Ferrari, y junto a otro 'rookie' ambicioso, Nikita Mazepin. El hijo del 'Kaiser' asume el reto, consciente de que a partir de ahora todas las miradas estarán puestas en él y que a diferencia de la F2, no contará precisamente con uno de los coches más competitivos.



Mick , que ya fue campeón de F3 hace dos años, se pondrá al volante del Haas F1 en los test para jóvenes de Abu Dhabi, al término de la actual temporada.