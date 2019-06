El hijo más guapo de Will Smith al que casi nadie conoce

Todo el mundo ha oído hablar de los hijos de Will Smith, Jaden y Willow, que siempre están dando de qué hablar por sus estilos tan fuera de lo común, al menos Jaden siempre ha sido blanco de habladurías por sus looks andróginos.Sin embargo, no muchos saben que la pareja de hermanos no son los únicos hijos del actor, quien tiene otro guapo hijo con su primera esposaSheree Zampino, al que llamaron Trey y que ahora tiene 26 años.Tal como el mismo Will lo confirmó meses atrás en un video de Instagram, Trey y él no siempre tuvieron una muy buena relación, pues tras el divorcio de sus padres, el pequeño se sintió traicionado y abandonado. Sin embargo, contó Smith, ambos están trabajando para que las cosas se solucionen y ahora pasan mucho tiempo juntos.Aunque no se dedica a la actuación como su padre y hermanos, Trey no pasó desapercibido para la cámara cuando era pequeño, pues a los 12 años, Nikelodeon lo contrató como corresponsal para reportar en vivo desde la alfombra de los Nikelodeon Kid's Choice Award.Actualmente se desempeña como DJ y productor de música electrónica, pero se mantiene con un bajo perfil y alejado de los medios.Sabemos que a Will le gusta incluir a sus hijos en sus proyectos, sin embargo, al que más hemos visto en acción es a Jaden, quien actuó en En busca de la felicidad y Después de la tierra.Trey también tuvo su oportunidad, pues inspiró la canción de su padre "Just the two of us" y protagonizó el video junto al príncipe del rap.