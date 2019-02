El hueso del aguacate podría salvar miles de vidas

Un grupo de investigadores del Tec de Monterrey halló que el hueso del aguacate sería una alternativa en la disminución de enfermedades cardiovasculares, además de reducir el riesgo de cáncer relacionado al consumo de conservadores.La investigación coordinada por la científica Carmen Hernández Brenes, señala que el hueso tiene moléculas llamadas acetogeninas las cuales pueden sustituir a medicamentos contra enfermedades cardiovasculares como la aspirina y conservadores de alimentos.De acuerdo con Hernández Brenes, las acetogeninas tienen un efecto anticoagulante, esto previene la formación de bloqueos en el torrente sanguíneo, para reducir las embolias e infartos, indicó en entrevista con CONECTA.Dicho efecto es similar al de medicamentos como la aspirina, pero al ser un tratamiento natural no tendría resultados secundarios, precisó la investigadora.Del proyecto nacido hace más de una década se derivó Avocardio, un ingrediente que puede ser usado en alimentos o suplementos como alternativa natural a la prevención de enfermedades cardiovasculares.A pesar de que Avocardio no elimina por completo las enfermedades cardiovasculares, puede ser utilizado de manera preventiva, subrayó la doctora, Dariana Rodríguez, integrante del equipo de investigación.En la actualidad el trabajo desarrollado por los científicos está en etapa de prueba, no obstante, pronto podría ser consumido por humanos. Para ello, en una primera fase, se añadirán las moléculas a diversos alimentos.