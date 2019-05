El impacto de ‘Black Mirror’

Black Mirror es la serie de Netflix que más ha impactado a los espectadores por las grandes referencias que hace el programa sobre cómo la tecnología ha dominado al ser humano.El control que la tecnología ejerce sobre los personajes llega a asustar a la audiencia por la forma en la que el programa hace reflexionar sobre cómo el uso de aparatos electrónicos ha cambiado los hábitos de los humanos.La serie creada por Charlie Brooker muestra diferentes casos en los que la tecnología termina por convertir a la humanidad en seres dependientes de ella.A continuación te mostramos algunos de los capítulos más impactantes:Para los fans de los reality showsEl capítulo Fifteen Million Merits se centra en un programa de talentos en el que el público puede votar por su concursante favorito a través de las redes sociales y los concursantes son juzgados por tres críticos, que hacen referencia a X- Factor o Got Talent.¿Qué tan feliz eres en tus redes sociales?En el capítulo titulado Nosedive se muestra a una sociedad que se estructura por medio de las calificaciones que obtiene cada persona en sus redes sociales. Entre más estrellas, tendrá una vida llena de comodidades.Comodidad para tu hogarWhite Christmas mostró lo cómodo que es la tecnología para el hogar, algo muy similar a lo que diseñó Google Home, un sistema que se activa por voz y que ayuda a controlar más fácilmente las características de la casa y la vida diaria.La vida después de la muerteEn el capítulo Be right back, una mujer hace una copia robot de su esposo con el apoyo de una tecnología que copia su físico, carácter y personalidad a partir de sus fotos, videos y todo las cosas que compartió en redes sociales.En la vida real, Martine Rothblatt creó el primer prototipo de la historia de un clon mental, su robot se llama Bina48 porque se basó en la mente de su esposa, Bina Aspen, de quien tomó sus recuerdos, pensamientos y emociones; puede entablar conversaciones.En el capítulo Shut Up and Dance, Kenny cae en una trampa de unos hackers, quienes obtienen material comprometedor de él, mismo que usan para chantajerarlo y así poder manipularlo para que cometa algunos crímenes a cambio de no difundir su material.Estos casos han ocurrido en la vida real, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer el caso de Luis Mijangos, un hombre que espió a más de 200 mujeres a través de sus cámaras web y algunas de ellas fueron chantajeadas.Abejas RobotsEn el capítulo Hated In The Nation muestran abejas robóticas creadas tecnológicamente porque las reales se extinguieron. La Universidad de Harvard creó un enjambre de 60 abejas mecánicas polinizadoras.