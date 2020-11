El impresionante precontrato del Manchester City para fichar a Messi

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Barcelona está en medio de una crisis, no solo de resultados, también económica y sin presidente. Esto ha sido motivo suficiente para que el Manchester City se lance nuevamente por Lionel Messi en el mercado invernal de pases.



El equipo de Pep Guardiola fue el que estuvo más cerca de fichar al astro argentino durante la polémica que se generó ante la petición de Messi de salir del Barcelona.



Sin embargo, la cláusula de rescisión terminó por mantener a Lio una temporada más en el club que lo vio nacer. Pero esto, no será impedimento para que el City busque al argentino en los próximos meses, ya que el contrato del argentino concluye en 2021.



De acuerdo a The Tepegraph, el Manchester City quiero aprovechar la crisis que vive actualmente el Barcelona para hacerse de La Pulga, y que firme un precontrato en enero, con una oferta que ya comienza a alistar.



El diario asegura que el cuadro catalán ya asume que perderá a Messi el próximo verano cuando termine su contrato con el club, lo que lo habilita para que a partir de enero pueda firmar y negociar con el equipo que quiera.



Cabe recordar que Messi ya tuvo un ofrecimiento del Manchester City hace unos meses, y le propusieron un contrato por tres años y dos más en la filial New York City FC en la MLS.



Con información de La Silla Rota