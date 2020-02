El inaudito momento en que un orangután intenta ayudar a un hombre

Escuchar Nota

"Alguien le dijo que había una serpiente en el río, por lo que fue allí y limpió los arbustos. Entonces un orangután llegó hasta la orilla a observar lo que estaba haciendo. Luego le acercó y le tendió la mano", relató Anil al diario.

Un, de aquellos que sólo se ven una vez en la vida. Y es que mientras trabajaba, observó que un orangután realizaba un acto que suele estar asociado sólo a los humanos.Anil Prabhakar se encontraba de safari con un grupo de amigos, cuando observó a un hombre que se encontraba internado en el fango de un río, un trabajador de la Fundación para la Supervivencia de los Orangutanes de Borneo, que, según investigó el fotógrafo y contó luego al Daily Mail, se encontraba allí limpiando el río de serpientes.Según relató el fotógrafo,Al parecer, el simio creyó que el hombre se encontraba en aprietos para salir del río, y el fotógrafo, que por supuesto inmortalizó el momento en una fotografía que más adelante subió a instagram y se volvió viral, cree que le tendió la mano para ayudarlo.Sin embargo, le hombre no se la tomó, salió del río por su cuenta y no se acercó al simio, pues según le explicó a Anil, los humanos no deben tener contacto con ellos, pues son animales salvajes, y "no estamos familiarizados con ellos" o sus intenciones.