El incómodo momento que vivió Alesandra Rosaldo al conocer a Victoria Ruffo

“De repente abre la puerta mi mamá, entró con mi tía y yo quería que me tragara la tierra. Sale Ale del baño y se topan mi mamá y ella”, explicó José Eduardo Derbez.

“Fue la primera vez que la conocí, fue un poco raro pero me acuerdo que no saludamos cordialmente y bien. No sé si se habrá molestado. Tu mamá es súper linda y normal”, explicó Alessandra Rosaldo.



De acuerdo con el testimonio de Alessandra Rosaldo, conoció a la ex pareja de su esposo mientras regresaban de un viaje familiar. Según el relato de Rosaldo, todo sucedió cuando llevaron a la casa de Victoria Ruffo a José Eduardo Derbez, luego de un viaje familiar. Al llegar, Alessandra Rosaldo pidió pasar al baño. José Eduardo Derbez pensó que su mamá no estaba en la casa, así que le permitió entrar a su casa. Sin esperarlo, mientras Alessandra Rosaldo salía del baño se encontró con la ex pareja de Eugenio Derbez. Con información de Milenio.