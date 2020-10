FOTOS: El increíble parecido entre Martha Higareda y Gal Gadot

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda de nueva cuenta se volvió tendencia en redes sociales, en esta ocasión fue por una fotografía que compartió.Luego de que la mexicana compartiera una imagen en redes sociales, cientos de internautas aseguraron que tiene un gran parecido con Gal Gadot, actriz que le da vida a la Mujer Maravilla en las más recientes películas de DC Comics.En la fotografía, Higareda aparece de perfil con el cabello recogido y con un un esbozo de sonrisa. Según sus seguidores, la gran similitud está sobre todo en el cabello, sus cejas, labios, pecas y en el gesto que tiene.La publicación de la nacida en Villahermosa, Tabasco, fue acompañada con una historia que vivió al lado de su padre."Cuando era chica mi papá me dio una de sus tantas lecciones de vida. Íbamos manejando y nos detuvimos en un semáforo. A mi derecha había un señor manejando un coche viejo y oxidado, las ventanas estaban abajo y el tenía el brazo afuera y estaba riéndose y cantando. Al lado izquierdo venía un señor en un BMW hablando consigo mismo quizás, las manos revoloteaban y estaba enojado. En cuanto se puso el verde, el del BMW no tardó en tocar el claxon. El hombre venía diciendo groserías y de mal humor. Mi papá me preguntó: ¿Quién crees que es más exitoso? Me dijo: no es el hombre del BMW. El éxito no lo mide el dinero hija, si no nuestra capacidad de disfrutar el momento. El tipo del BMW podría morir ahora siendo el hombre más miserable del mundo. El hombre del coche viejo puede morir ahora siendo feliz. No importa cuánto tengas, hay gente rica que es en realidad muy pobre y hay gente pobre muy muy rica. La vida es frágil. Tomemos nuestro tiempo para estar en el aquí y en el Ahora", escribió en redes sociales.