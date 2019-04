El infierno arderá

Después de las cintas realizadas por el mexicano Guillermo del Toro en 2004 y 2008 con Ron Perlman (Hellboy) como protagonista, se presenta el reinicio de la historia del demonio rojo en la gran pantalla con David Harbour como Hellboy, y bajo la dirección de Niel Marshall, a 25 años de su origen en los cómics.En 2014, Mike Mignola, el creador del personaje, comenzó a trabajar junto al escritor Andrew Cosby para desarrollar la historia de lo que sería la culminación de la trilogía que el director mexicano había comenzado 15 años atrás.Por esta razón, invitaron a Del Toro a fungir como productor de la película, a lo que este declinó, pues argumentó que aunque se mostraba interesado en el proyecto, él quería escribir y dirigir la cinta.De igual forma ocurrió con Ron Perlman, quien al darse cuenta que Del Toro no sería parte de la cinta, decidió declinar ante la propuesta.Hellboy tuvo su primera aparición en agosto de 1993 en el sello Legends, de la hoy extinta editorial de cómics Dark Horse, pues aunque se había presentado el proyecto inicialmente a DC Cómics, estos rechazaron al personaje, debido a que estaba basado en un demonio.El personaje es hijo de una bruja descendiente del rey Arturo, quien se arrepintió de realizar un pacto con uno de los señores del infierno en el lecho de su muerte. Aunque este hizo caso omiso de la petición, fue llevado al infierno, donde tuvo lugar su unión con la bruja, de donde nacería Hellboy como un demonio cualquiera, aunque, al poco tiempo de vida, su padre le arrancó el brazo derecho, y le otorgó su característico brazo de piedra y llave del apocalipsis.Neil Marshall decidió que el filme fuera un reinicio para el personaje y al proyecto se sumó David Harbour, quien declaró que se inspiró en el Logan de Hugh Jackman, el Deadpool de Ryan Reynolds y el Batman de Christian Bale.“Mientras que Esquilo y Sófocles estarían escribiendo películas de Los Vengadores, aquí está Eurípides con esta versión más oscura de Elektra, o algo incluso más desagradable", explicó Harbour poniendo de ejemplo a los filósofos clásicos. "Y cuando leí el guion, eso fue lo que me entusiasmó. No es como las películas de Marvel que vemos", explicó.Esto, debido a que, confirmaron que el filme tendrá clasificación C, por lo que la violencia se utilizará de manera desmedida, como lo hace el demonio en los cómics.“Tenía una historia muy convincente y me recordaba a las novelas gráficas que solía leer con 20 años. Es mucho más oscuro y aterrador que las películas de superhéroes que veo en general”, declaró.