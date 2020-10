El Infiltrado, el documental que revela cómo Corea del Norte evade las sanciones internacionales

Escuchar Nota

Alejandro Cao de Benós (izq) y Ulrich Larsen en una reubión de la KFA en Alemania.

Jim Latrache-Qvortrup, el "señor James", se coloca equipo secreto de grabación en un cuarto de hotel.

“Esta película es la más grande vergüenza para el presidente Kim Jong-un que jamás hayamos visto”, dijo Griffiths.



“El hecho de que parezca aficionado no significa que la intención de vender y obtener ingresos en moneda extranjera no esté ahí. Los elementos de la película realmente se corresponden con lo que ya sabemos”.

“Muestra que las sanciones de la ONU están funcionando. Los norcoreanos están claramente desesperados por vender sus armas”, dijo.

"Señor Danny" (izq) y Jim Latrache-Qvortrup en Uganda.

“Los proyectos norcoreanos en Namibia fueron efectivamente clausurados”, dijo el exfuncionario de la ONU.



“Para 2018, Uganda era uno de los pocos países africanos (…) donde los comerciantes de armas norcoreanos aún podían viajar cuando quisieran”.

El director Mads Brügger dice que pasó 10 años preparando la película.

“Si pasa algo, la embajada no sabe nada de esto, ¿de acuerdo?”, dice el señor Ri.

“La gran mayoría de las investigaciones sobre sanciones realizadas por el Panel de la ONU encontró que las instalaciones diplomáticas de Corea del Norte o los titulares de pasaportes estaban involucrados en violaciones o intento de violaciones”, dijo.

Un nuevocon un extraño elenco de personajesal engañar a miembros del hermético régimen de Kim Jong-un para queLa película presenta afascinado por las dictaduras comunistas,aficionado a los uniformes militares y unque interpreta el papel de un misterioso hombre de mundo.Pero, ¿es cierto algo de esto? Un exfuncionario de la ONU le dijo a la BBC que lo encontraba “altamente creíble”.La película, titulada), es obra del rebelde cineasta danés, quien dice que orquestó una compleja operación encubierta de tres años para revelar cómo Corea del Norte se burla del derecho internacional.El chef desempleado fascinado por las dictaduras comunistas es, quien, con la ayuda de Brügger,, un grupo prorégimen con sede en España.Larsen asciende de rango y,La afiliación a la KFA pone en contacto a Larsen con su extravagante fundador y presidente,, un noble español conocido en todo el mundo comoDurante la película, en la que a veces se le ve con el uniforme militar norcoreano, Cao de Benós se jacta de su acceso e influencia con el régimen de Pyongyang.También está, descrito como un exlegionario francés y traficante de cocaína convicto.Latrache-Qvortrup es contratado para interpretar el papel de un traficante de armas internacional, lo que desempeña con una variedad de llamativos trajes.El que dirige todo es el propio Brügger, quien se llama a sí mismo “el titiritero”., que ahora es una producción conjunta de la BBC y emisoras escandinavas.La película es divertida, grotesca y, a veces, apenas creíble. “Soy un cineasta que anhela sensaciones”, admite Brügger en el documental.Pero, quien fue coordinador del Panel de Expertos de la ONU sobre Corea del Norte entre 2014 y 2019, calificó las revelaciones de la película como “altamente creíbles”.Su desarrollo y pruebas han sido documentados en informes regulares por un Panel de Expertos desde 2010.Pero no tiene precedentes ver a funcionarios norcoreanos, en una película, discutirEn un momento clave de la película, Ulrich Larsen, el ex chef y “El Infiltrado” del título, filma cómo Jim Latrache-Qvortrup, también conocido comoEl encuentro tiene lugar en un estridente restaurante en el sótano de un suburbio de Pyongyang.No todos los coreanos presentes están debidamente identificados y, riéndose de esto después, Latrache-Qvortrup dice queParece increíble que el equipo no hubiera pensado previamente en un detalle tan básico.Y, de la misma forma, es casi imposible creer que funcionarios coreanos genuinos permitirían que se filmara una reunión de este tipo y que se firmen e intercambien documentos.El documento firmado lleva la firma deNarae es un nombre común en la península de Corea, pero el informe más reciente del Panel de Expertos de la ONU, de fecha 28 de agosto de 2020, dice que una empresa llamada Korea Narae Trading Corporation “está involucrada en actividades relacionadas con la evasión de sanciones con el fin de generar ingresos que apoyan las actividades prohibidas de la República Popular Democrática de Corea “.Griffiths, el exfuncionario de la ONU, afirmó que era revelador queEn un momento, durante una reunión en Kampala en 2017, el “señor Danny” (descrito como un “traficante de armas de Corea del Norte”)La pregunta refleja la creciente dificultad de Corea del Norte para hacer esto por sí misma, dijo Griffiths.El “Sr. James” está en, acompañado por algunos de los mismos funcionarios norcoreanos vistos en Pyongyang, para discutir la compra de una isla en el lago Victoria.A los funcionarios ugandeses se les dice que es para la construcción de un complejo turístico de lujo,Una vez más, parece fantástico, pero Corea del Norte ha hecho este tipo de cosas antes.El régimen construyó una. Aparentemente, estaban en el país para construir estatuas y monumentos.Las actividades de la Corporación de Comercio de Desarrollo Minero de Corea (Komid) fueron investigadas por el Panel de Expertos de la ONU entre 2015 y 2018.La presión de la ONU sobre Namibia puede ayudar a explicar por qué los norcoreanos, que en la película inicialmente sugirieron construir allí de nuevo, cambiaron su atención a Uganda, dijo Griffiths.Otro aspecto de la película, de interés para los observadores internacionales, es la aparenteEn una secuencia, Ulrich Larsen visita la embajada de Corea del Norte en Estocolmo, donde recibe un sobre con los planes para el proyecto en Uganda de un diplomático descrito como el señor Ri.Como muchas de las escenas clave del documental, el encuentro es filmado en secreto por Larsen. Cuando se va, Ri le advierte que sea discreto.Según Griffiths, la secuencia “se ajusta a un patrón”.Ninguno de los acuerdos que se discuten en la película se concreta.Finalmente,Los cineastas dicen queCao de Benós, el fundador de la KFA, dijo que estaba “interpretando un papel” y que la película era “tendenciosa, escenificada y manipuladora”.