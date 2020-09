El ingeniero Sergio Alfonso “N” me violó más de tres veces, narra víctima

Escuchar Nota

“Cuando nos quedamos a solas se acerco, me tapo la boca y me dijo cállate y al momento de acercarse me toco los pechos y la vagina y yo no supe que hacer, me quedé en shock y cuando bajo mi hermana le dije que me quería ir” advirtió la víctima que en ese entonces no daba crédito a lo que estaba pasando".



advirtió A.C.B víctima de abuso sexual al momento de comenzar con el aterrador relato del calvario que, empresario saltillense,, pero al momento de quedarnos a solas se me fue encima me toco y me dijo que me callara y al pasar los días después de amenazarme de muerte, advirtió la víctima.La mujer, entre sollozos, recordó que en ese momento sintió miedo y el pánico y el llanto se apoderaron de ella por lo que sólo deseo salir y no regresar jamás a ese lugar y precisó queRelató que fueron más de ocho horas las que tardo en llegar a su casa tratando de entender lo que había pasado y que había hecho para que él se le acercara, por lo que al llegar a casa se ducho,