El ISSSTE: amparos para no trabajar, otra merma para batallar

Ciudad de México.- Hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) operan con plantillas mermadas contra el covid-19.



Los 37 nosocomios con que cuenta el Instituto en el país enfrentan todo tipo de bajas: los empleados que han dejado de ir por contagio; los que han muerto; los que fueron mandados a casa desde el inicio de la pandemia por ser población vulnerable, y los trabajadores que se han amparado para no laborar.



Desde el inicio de la pandemia, 264 empleados han interpuesto amparos para no ir a trabajar en los hospitales. Lo mismo médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, y personal administrativo.



En octubre anterior, fue el mes donde más recursos fueron interpuestos (158), luego fue septiembre (51), y mayo (50). En junio se ampararon 11, en abril 10 personas, y en julio y agosto 7, en cada mes, según datos proporcionados por el Instituto.







Las causas son varias, pero lo cierto es que si de por sí hay pocas manos en los hospitales, a esto hay que sumarle el personal que no asiste porque se amparó, y eso también complica la operación que de por sí ya es muy complicada, platica de manera confidencial un médico que labora en un nosocomio de la red del ISSSTE en la Ciudad de México.



Vía transparencia el Instituto da cuenta que no hubo ningún amparo de este tipo durante enero, febrero y marzo de este año, y fue hasta abril cuando comenzaron los recursos, lo que coincide con el repunte de la pandemia en el país.



Si bien el Instituto no proporcionó la cifra de amparos concedidos de este total, el médico entrevistado confirma que sí hay personal ausente por este motivo. A decir de Juan “N”, abogado especialista en temas laborales, estos recursos debieron ser presentados ante un juez de Distrito en materia laboral o administrativa, y el amparo surtirá efecto hasta que el juez mismo lo conceda, en principio, de manera provisional.