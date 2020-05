El jardinero saltillense Fabricio Macías teme perder su año deportivo

Escuchar Nota

“He estado con ejercicios aquí en casa, tengo algunas mancuernas, pesos, sinceramente de beisbol no he hecho nada, he tirado poco pero batear no he tenido la oportunidad. Probablemente las ligas de sucursales se pueden suspender, no hay nada oficial y estoy a la espera, primero Dios se pueda porque es un año perdido y es difícil para todos nosotros”, comentó.

“Cada año llegas y tienes una junta con el jefe de desarrollo y con el dueño, te dan tu plan y tus expectativas, lo que a mi me dijeron que iba o a Clase Fuerte o a Doble A, dependiendo como me fuera en la pretemporada, a la misma liga del año pasado ya no iba a regresar”, describió.

“Yo no pierdo el tiempo cuando estoy en temporada, me he propuesto que si a mis 24 años no llego a Triple A como mínimo, algo no estoy haciendo bien. No veo mi futuro en Estados Unidos tratando de llegar a Grandes Ligas a los 27, no se gana igual en sucursales que en ligas profesionales como en México”.

“Me quedé muy contento, es otro nivel, otro tipo de juego, yo ya jugué las tres ligas y todas son diferentes, pero en el Pacífico me exigí más, sobre todo en la defensiva porque me lo propuse, ya hablaron conmigo y esperan que vuelva este año a Mexicali”, concluyó.

El pelotero saltillense se encuentra en casa a la espera de reportar con las sucursales de los, con la incertidumbre de que las podrían ser canceladas para evitar la propagación del Covid-19.

El saltillense, hoy elemento de los, habló sobre lo que significó su debut en el Pacífico con Mexicali, donde pudo evolucionar en cuanto al tema defensivo se refiere, garantizando que, en caso de recibir el aval de Pittsburgh, estará este año con los Caballeros Águila.