El joven negro disparado 7 veces por la policía admite que tenía un cuchillo

Escuchar Nota













Un justiciero de 17 años

Prosiguen las investigaciones enen relación al incidente de un policía blanco que disparó hasta siete veces a un joven negro,, de 29 años, el pasado fin de semana, y que en la actualidad se encuentra hospitalizado en estado grave. Según información de los familiares, el joven podría quedarse paralizado de cintura para abajo.Este nuevo incidente ha incendiado las calles tanto de, donde murieron dos personas personas tiroteadas la noche del martes, como en otras ciudades de Estados Unidos, coincidiendo además con la celebración de laTras las últimas pesquisas, el fiscal general del Estado, Jdesveló ayer que había sido encontrado un cuchillo en el lado del conductor del vehículo de, en el que estaba apoyado cuando fue disparado por la espalda. En rueda de prensa, Kaul explicó que durante la investigación el propiohabía «admitido que tenía un cuchillo en su poder» durante la confrontación con el policía.Kaul no describio el cuchillo ni dijo ni si este fue el motivo por el que el policía, un agente con siete años de servicio eny que fue identificado comohabía abierto fuego contra Blake, según recoge la agencia Reuters. Tan solo mencionó que se había abierto una investigación, que será llevada de manera conjunta por ely la autoridades de Wisconsin, para examinar el caso.El incidente comenzó cuando la policía acudió al domicilio de una mujer que denunció que su novio "estaba presente y no debía estar en el lugar". La llamada procedía deprometida de Blake. Según Kaul, la policía intentó arrestar al joven y al no poder dominarlo utilizaron unaEntonces Blake se acercó a su coche y abrió la puerta del conductor y se inclinó, por lo que el oficial, agarrando la camisa de Blake, disparó su arma en siete ocasiones. Al no llevar cámaras corporales los agentes, no existen imágenes de la escena, de la que fueron testigo los tres hijos de Blake, de 3, 5 y 8 años, que se encontraban en el interior del vehículo en ese momento.Otra de las informaciones que han trascendido relacionada con los disturbios en Kenosha es la detención de un joven de 17 años, quien sería el responsable de las dos muertes a tiros que tuvieron lugar durante los enfrentamientos de la noche del martes al miércoles, que también dejaron un herido.El joven fue identificado gracias a un vídeo que se hizo viral en el que se puede ver a un hombre blanco armado con un rifle de asalto disparando a los manifestantes que intentaban desarmarlo. Se le ha identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 años, de Antioquía, Illinois, que formaría parte de un grupo de milicias que «decidió ser un justiciero y tomar la ley en sus propias manos y matar a manifestantes inocentes».