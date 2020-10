El Lamborghini que casi se le quema a Luisito Comunica

Escuchar Nota

en su canal de YouTube cuenta con más de 33 millones de suscriptores, mientras que en Instagram comparte su vida con 21 millones de seguidores.El youtuber comenzó a subir materiales a la red de videos desde 2007, aunque en ese entonces no alcanzó una elevada popularidad sino hasta hace pocos años cuando empezó a producir contenido de sus viajes por el mundo.Recientemente, el poblano Luis Arturo Villar Sudek, conocido comoEn el video, Luisito Comunica se mostró preocupado y molesto debido a que el lamborghini, al cual llamó “el carro de Batman” comenzó a calentarse desmesuradamente mientras el influencer se encontraba estacionando.comenta el youtuber en el video donde a la vez mostraba a sus seguidores la temperatura que registraba el vehículo con el cual pretendía viajar de Dubai a Abu Dabi.Luisito Comunica explicó que el motor del Lamborghini se calentó mientras él y su novia se encontraban estacionados intentando cambiar la música del coche que habían rentado en una agencia.Agregó que después de realizar la renta del vehículo, personal de la agencia le dio la indicación de llamarlos inmediatamente si el carro se sobrecalentaba, ya que elLamborghini podría llegar a quemarse debido al calor de Dubai.Los coches no puedes estacionarlos en el sol y dejarlos prendidos porque el motor continúa haciendo revoluciones y se sobrecalienta, explicó Luisito Comunica a sus seguidores, en referencia al fuerte calor en las calles de Dubai.Además, durante su trayecto a la ciudad de Abu Dabi, el influencer se mostró molesto de haber perdido una hora y media mientras esperaban a ser atendidos por la agencia que les alquiló el Lamborghini.Cuando el youtuber estaba por llegar a Abu Dabi, indicó que para ingresar de una ciudad a otra es necesario pasar por chequeos de salud, como parte de las estrictas medidas de seguridad sanitaria que están tomando los países árabes ante la pandemia por Covid-19.Mientras esperaba su turno para pasar los chequeos médicos, el influencer y su pareja quedaron atrapados en el tráfico vehicular, ocasionado por las pruebas de salud que restringen la entrada a la ciudad de Abu Dabi. El youtuber mostró preocupación debido a que el vehículo que manejaba se podría calentar de nuevo al estar parado en la fila.Después de haber pasado los chequeos de salud, Luisito Comunica comentó que la temperatura del Lamborghini ya comenzaba a ascender, consecuencia de la nueva espera bajo el sol.El influencer agregó que el motor no se enfriaba aún después de pasar por la revisión médica a los conductores en la fila, y de igual manera comentó a sus seguidores que la solución para bajar la temperatura del Lamborghini es manejar el automóvil, en referencia a que la máquina controlaba mejor la temperatura si se mantenía en avance.Al finalizar el video, Luisito Comunica mencionó que el coche terminó por arruinarles el día, ya que debido al tiempo perdido, esperando a que el motor se enfriara, no alcanzó a visitar la mezquita de la ciudad.