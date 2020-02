El ‘Lobus’ ya es insostenible: rector

Escuchar Nota

“No es que haya intención de cobrar el servicio, más bien el servicio del Lobus ya es insostenible para la Universidad: el Lobus no es una empresa, es un servicio que se da a los estudiantes y ese servicio, por la situación financiera de la Universidad, ya no se puede sostener”, informó el rector Salvador Hernández Vélez.

“Poco a poco tiene que ir cambiando a un nuevo esquema, pero eso implica que haya una ruta intermunicipal de servicio público, que tienen que poner los alcaldes, ellos lo están revisando, son cuestiones que tienen que ver con los concesionarios del transporte público”.

“Los últimos 7 ú 8 años, las universidades del país solo hemos tenido incrementos con base en la tasa inflacionaria, entonces, quiere decir que en realidad no hemos tenido incrementos reales en el presupuesto, y sin embargo sigue habiendo incremento de matrícula, de la infraestructura y de las carreras”, refirió.



