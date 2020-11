El look de Beatriz Gutiérrez: ¿quién lo diseñó?, ¿cuánto costó?

Escuchar Nota

, evento que fue encabezado, como cada año, por el Presidente, aunque en esta ocasión se realizó de forma muy distinta, pues debido a la pandemia, no se llevó a cabo el tradicional y multitudinario desfile. No obstante, sí s, con la presencia de distintas autoridades,Reconocida amante de la historia,, la cual tuvo lugar en la explanada del Monumento a la Revolución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.La pareja acudió puntual al evento, y como siempre,, y que en esta ocasión destacó por sus evidentes los detalles patrióticos.un conjunto de dos piezas en color negro con detalles tricolores, un guiño discreto a la conmemoración patria., cuyo detalle más llamativo fue la aplicación deen la parte lateral de la falda.con detalles tricolores en los puños, hombros y en la parte parte inferior de la prenda, justo del lado contrario que los de la falda del vestido, confección que ayudó a que el look fuera equilibrado.A su vez, la doctora complementó el conjunto con unas medias negras traslúcidas, una pieza con la que, intencionalmente o no, se sumó a la tendencia de moda. Además, usó unos zapatos de punta redonda y tacón bajo, también en color negro.Fiel a su estilo natural,, aunque en esta ocasión apostó además por un labial en tono rojo, tono que combinó a la perfección con los detalles de su atuendo.En esta ceremonia, la escritora llevó el pelo suelto y ligeramente ondulado, pero acotó por un peinado sofisticado con un poco de volumen arriba, y con unos mechones recogidos a la altura de las orejas, dejando al descubierto sus pendientes, que como en otras ocasiones fueron de lo más discretos.Con información Hola