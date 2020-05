El luto por el coronavirus en México, el país que festeja a sus muertos

Escuchar Nota

"Te dicen que no hay que hacerles misas", pero "mi mamá ya se cremó, ya no hay problema de contagios (...) Como todo ser humano, necesitas darle su misa, su rosario para que se vaya en paz", dice a la AFP David Rivas, un albañil de 48 años, tras la ceremonia que ofició un sacerdote en el este de la capital.

Las autoridades recomiendan no velar a los fallecidos por covid-19 o con sospecha de haber contraído la enfermedad, y cremar o inhumar el cuerpo inmediatamente

Músicos esperan un funeral en un cementerio municipal de Tijuana, Baja California, México, el 12 de mayo de 2020

"Es una impotencia porque no puedes ver a un ser querido, (aun) cuando no está confirmado que tiene esa enfermedad", dice David con serenidad.

Trabajadores del cementerio municipal de Nezahualcoyotl desinfectan el cuerpo de un fallecido por COVID-19, en México, el 15 de mayo de 2020

"Quieren que a fuerza saquemos el cuerpo, que abramos, pero va en una bolsa especial", dice Padilla. "Lo más que podemos hacer es que desde la carroza se despidan, y hacerles entender que no es cosa de nosotros, es por su seguridad".

"Les dije (a mis hermanos) que vi el semblante de mi madre con tranquilidad, paz, como que descansó", dice. "Por eso es que yo a la fecha no he llorado, porque tengo la satisfacción de que vi a mi madre descansar".

José Luis Padilla, encargado de una funeraria en Nezahualcóyotl, suburbio cercano a Ciudad de México, ha tenido más trabajo de lo usual por la pandemia, y también problemas porque algunos insisten en ver el cuerpo de su familiar

