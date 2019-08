El Madrid siempre quiere pelear por todo: Marcelo

El Madrid comenzó ganando en La Liga, y pese a lo que se rumoraba con una posible ruptura en el vestidor del equipo con Zidane, el cuadro Merengue comenzó con buenas sensaciones en el juego, a lo que el lateral Marcelo, argumentó es bueno, porque en el Real Madrid, siempre se lucha por todo."Este año no cambia nada. Real Madrid siempre quiere pelear por todo. El club me ha enseñado a luchar por cualquier competencia que tengamos. Vamos por La Liga, la Champions y la Copa", dijo en una plática con Sport Bild.Marcelo cree que el plantel de Zinedine Zidane no necesita sumar más refuerzos en la 2019-20: "Nuestro equipo es bueno. Si nos centramos en nuesto trabajo podemos ganarlo todo aunque cada año resulte más difícil. Cada club trabaja para ir hacia arriba".Además dijo que los cuestionamientos de la última temporada lo hicieron más fuerte. "Fue solo una fracción de todas las críticas que he recibido desde mi primer día en el Madrid. He aprendido a vivir con ellos. Las críticas no me importan. Yo sé mejor que nadie cuándo no estoy en buena forma", contó el brasileño y mostró autocrítica.