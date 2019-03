‘El Marro’; el hombre más buscado en México

"Golpe de Timón"

Sin pistas del "El Marro"

José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima dedicado principalmente al robo de combustibles, el "huachicoleo"; se ha convertido en el hombre más buscado por las autoridades mexicanas.A partir de que el gobierno mexicano anunció el plan para combatir el robo de combustibles, en el estado de Guanajuato la confrontación entre las fuerzas de seguridad y miembros del grupo criminal ha ido en aumento.Desde el 4 de marzo el gobierno de Guanajuato, con apoyo de las fuerzas federales, lanzó una ofensiva contra el Cártel Santa Rosa de Lima para combatir el robo de combustible en la región central de México.Con el operativo "Golpe de Timón", que se implementó en varios municipios de Guanajuato, el gobierno de López Obrador busca capturar a quien es señalado como el líder del cártel huachicolero más grande del país.Un millar de efectivos, entre elementos de la Marina Armada y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, irrumpieron en el poblado Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, que servía como centro de operaciones del cártel para detener a José Antonio Yépez "El Marro", presunto líder de la organización.El operativo sigue en marcha, pero hasta el momento no han logrado detener al líder del grupo criminal, quien escapó gracias a que pobladores de Santa Rosa de Lima incendiaron vehículos y los usaron como barricada para retrasar el ingreso de las fuerzas mexicanas a la comunidad.La reacción del Cártel Santa Rosa de Lima a la ofensiva del gobierno ha sido violenta.El sábado 9 de marzo un comando irrumpió en un bar de Salamanca, donde se ubica la principal refinería petrolera del centro del país, asesinado a 15 personas, entre estas algunos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización con quien disputan el control del robo de combustibles.La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, anunció la llegada en los próximos días de 120 elementos de la Marina para patrullar las calles de la ciudad, pues este municipio de 273.271 habitantes no cuenta con Policía desde el año pasado.En el municipio de Salamanca se ubica una de las refinerías más importantes del país y, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), allí se encuentra en una de las regiones con mayor índice de robo de combustible.Hace unos días, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre informó sobre los resultados que hasta el día de hoy ha arrojado el operativo contra "El Marro": 21 inmuebles asegurados así como 98 vehículos con reporte de robo, entre los que había pipas y camiones utilizados para el trasiego del "huachicol".Sin embargo, de Yépez Ortiz no hay rastro luego de casi dos semanas de haber iniciado el "Golpe de Timón", y extenderse a más municipios de Guanajuato."El Marro" logró escapar a través de una serie de túneles que conectaban 4 propiedades en la zona y hasta ahora, el gobierno no tiene pistas de su ubicación.El operativo "Golpe de Timón", encabezado por fuerzas federales, no ha logrado su cometido: detener a "El Marro", pero sí ha dejado al descubierto la red de corrupción que ese cártel había desarrollado.Estructura del Cártel de Santa Rosa de LimaUn informe interno de Petróleos Mexicanos y la Policía Federal reportado por Proceso, detalla nombres, cargos , los municipios y las ganancias que de este cártel.También se localizaron libretas con nombres de policías y hasta personal de Pemex, quienes estarían en la nómina de Yépez Ortiz.