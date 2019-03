‘El Marro’ huyó, pero está ubicado: Durazo

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que aunque El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y sus principales operadores, ya huyeron de Villagrán, están siguiendo sus movimientos, los tienen ubicados y están a punto de capturarlos. informó Milenio "Los líderes del crimen organizado que tenían asiento en la comunidad de Santa Rosa de Lima han huido y están instaladas en pleno las autoridades locales en control total de la población."Es frecuente el desplazamiento geográfico de algunos de estos criminales; sin embargo, se está siguiendo sus movimiento y creo que se está próximo a tener un éxito total en el operativo, están perfectamente ubicados, es cosa de avanzar en el operativo para lograr el objetivo".Durazo Montaño reiteró que se trata de un operativo encabezado por el gobierno de Guanajuato en el que las fuerzas federales sólo acudieron a apoyar como lo hacen ante cualquier otro llamado de emergencia, pues recordó que en el gobierno federal "no trabajamos por la persecución de objetivos".Dijo que en cuanto a bandas del crimen organizado, la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador más allá de operativos espectaculares, es atacar la estructura financiera que les permite operar y bajo este esquema que también apoyan al gobierno guanajuatense.“Nuestro esfuerzo fundamental está en combatir la fortaleza financiera que es como lo he dicho en otras ocasiones lo que le da capacidad parta operar y para corromper y en esa medida actuar con impunidad.“Ya están desde ayer, se informó del congelamiento de un número muy importante de cuentas, está ya detenida quien era la asesora financiera de esta persona y también están congeladas las cuentas correspondientes, es decir, se ha detenido al círculo más cercano y se han congelado las cuentas de todos sus operadores”.En entrevista en Palacio Nacional, explicó que en el caso de los elementos de la Secretaría de Marina y la Gendarmería que están apoyando en este operativo permanecerán en esa zona mientras así lo requieran las autoridades locales.“Este operativo tiene la característica muy importante de ser un proceso judicializado, es decir, hay órdenes de aprehensión contra todos aquellos que se buscan, incluidos los líderes más importantes de presuntos líderes de las organizaciones más criminales, más importantes en Guanajuato”.Y aclaró que por el momento, no tiene conocimiento de que exista ninguna orden de aprehensión en contra del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, pero sostuvo que toda la información sobre los vínculos de sus familiares con el cártel, forma parte de las investigaciones.