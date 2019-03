‘El Marro’ no opera en Villagrán, dice alcalde

Juan Lara Mendoza, alcalde de Villagrán, Guanajuato, negó que su administración y la Policía Municipal estén coludidos con el líder de cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, e incluso señaló que el presunto huachicolero no opera en el municipio.​"No, yo pienso que no vive aquí, no se ve, el es como el Diablo, no más sabemos que existe, pero no se ve. No me consta que viva, ahí está el operativo, lo celebramos (...) Que yo sepa no opera en Villagrán", dijo.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el alcalde señaló que el director de la Policía Municipal buscó participar en el operativo de la Marina realizado ayer en la demarcación, pero que las fuerzas federales le pidieron que se replegara y señaló que nunca se ha negado a participar."Es que nunca nos han pedido participar, repito lo que dije, estoy a sus órdenes, pero que sea en cuanto a derecho", puntualizó.Añadió que los policías municipales están certificados, por lo que reiteró que no hay una infiltración del crimen organizado, y explicó que él no lo conoce en persona."Yo creo que tenemos el 90 por ciento de policías calificados por el Estado, no tengo duda, no hemos bajado el índice que nos corresponde, estamos en el lugar 21 a nivel estado, la policía esta trabajando (...) Me siento seguro, he tenido una vida intachable", aseguró.Respecto a los bloqueos, el presidente municipal dijo que son respuesta a "excesos" de la Marina durante los operativos en la zona."Están enojados porque durante el operativo catean parejo. Alteran el orden y espantan a los niños", comentó.