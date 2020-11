‘El Marro’ se ampara para tener ¡una televisión y audífonos en prisión!

Escuchar Nota

“Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo”, explicó el juzgador.



, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, quien pidió una televisión y audífonos en su celda del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.Alberto Roldán Olvera, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solo le otorgó una suspensión de plano al quejoso para que cese la presunta incomunicación a la que se encuentra sometido, y contra malos tratos y aislamiento., pero como las autoridades penitenciarias no le han hecho caso, decidió ampararse.El juez determinó que el quejoso debe acudir primero ante las autoridades administrativas del penal y después ante un juez de control.Roldán Olvera mencionó que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran: falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente.Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna., porque su petición para tener televisión y audífonos no procede.capturaron en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, a José Antonio Yépez.A partir de la detención de María Ortiz, madre de El Marro, en junio pasado, él “elevó su nivel de seguridad” y se hacía acompañar a todos lados por su jefe de escoltas, Saulo Sergio “N”, El Cebollo.y cuatro sicarios más, a quienes se les halló en poder de un lanzagranadas, cinco armas largas, tres armas cortas y dinero en efectivo; además, tenían a una mujer secuestrada.Con información de Milenio