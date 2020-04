El médico de Monclova que salvó a sus compañeros y cayó en desgracia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El doctor Alfonso Eduardo Herrera Castro tiene 30 años trabajando en el IMSS, debería estar jubilado, sin embargo, la pasión por su trabajo lo llevó a mantenerse activo durante la emergencia sanitaria.



En su lugar de trabajo, la sala de terapia intensiva del Hospital General de Zona de Monclova, vio caer en la enfermedad del virus a sus compañeros de trabajo, los doctores Wualberto Reyes, Arturo Teotl y Hugo Maciel, a quienes le tocó entubar y atender durante el inicio de la emergencia. Se mantuvo frente al barco cuando comenzó a hundirse hasta que el pasado miércoles comenzó a sentir los síntomas del Covid-19: la fiebre y el dolor de cuerpo lo sorprendieron en su trabajo e inmediatamente se retiró a casa, casi resignado a que esto sucedería.





Espera sobrevivir y lograr jubilarse



“Tienen un área de terapia intensiva donde están los pacientes más graves y es donde estaba el doctor Gualberto que falleció, estaba el doctor Arturo Teotl y Hugo Maciel, eran tres doctores y no sé si más pacientes graves”, sostuvo el médico del Hospital General de Zona de Monclova, Alfonso Herrera Castro



“El viernes fueron al Hospital Amparo Pape, porque ya estaban haciendo la prueba del coronavirus, y este jueves nos marcaron por teléfono y llegó por escrito que estaba diagnosticado como positivo”, comentó su hijo Alfonso Herrera Hernández.



Durante los primeros días de la contingencia, el doctor Alfonso como el resto del personal del sanatorio, estuvo limitado en recursos para atender a los pacientes que llegaban con los síntomas.









“Hace dos o tres semanas no tenían nada en el hospital, incluso le tuve que conseguir cubrebocas N95, unos trajes como tipo pintor y conseguimos material para sanitizar sus áreas porque a ellos los tenían muy limitados”, asegura el hijo del galeno.



Actualmente, Alfonso Herrera Castro vive con su esposa, Blanca Guadalupe Hernández García, quien es jubilada del Seguro Social y ahora también está en riesgo de contagio, por lo que las autoridades le hicieron la prueba del Covid-19.



“A mi mamá le pidieron que se hiciera la prueba aunque no tiene síntomas y tardan entre seis y siete días en dar los resultados, al estar presente con un paciente positivo mi mamá corre el riesgo”, comentó uno de los tres hijos que tiene el matrimonio.



A sus 64 años, el médico solo desea salir de este cuadro de salud y poder retirarse a disfrutar lo que le quede de vida, debido a que la mayor parte de ella la dedicó a sus pacientes y a entregar su misma salud al área de terapia intensiva del IMSS en Monclova, el epicentro de esta tragedia.