‘El Menchito’ envía carta a AMLO desde la cárcel y le pide ayuda

A través de una carta, Rubén Oseguera, detenido en 2015 y preso en un penal de Sonora, rechazó ser hijo de #ElMencho, supuesto líder del #CJNG, a pesar de que los gobiernos de #EU y #México así lo señalan https://t.co/G6lQpA5SXw — Proceso (@revistaproceso) 11 de diciembre de 2019

“En este periodo de 5 años he estado siendo trasladado a diferentes Centros Federales sin motivo ni fundamento alguno, violando suspensiones definitivas de amparos promovidos por su servidor y mi defensa, haciéndome la vida imposible tanto a mí como a mi familia”, apunta.

“Quiero que sepa que soy una persona honesta, trabajadora, humilde, servidora, transparente, con principios y valores que me ha inculcado mi familia”, asegura en su carta al presidente de la República Mexicana.



Hoy se vence el plazo para que México decida si extradita o no a Estados Unidos a, alías “El Menchito“, quien es acusado de de traficar drogas a Norteamérica.Debido a que podría tener su tiempo contado en México, “”, quien niega rotundamente ser hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”,exponiendo su situación.“Me encuentro recluido en el Cereso CPS #11 en Hermosillo, Sonora, por un, el cual estoy seguro y doy mi confianza de que nuestras leyes mexicanas determinaran una decisión apegada a derecho, al resolver mi situación. Así mismo, a lo largo de cinco años -preso-, algunos desde la primera instancia, y otros a través de recursos en segunda instancia o incluso en amparo, pues fueron de conocimiento general”, explica Rubén Oseguera en la misiva obtenida porAdemás, señala que ha vivido una situación muy difícil en reclusión, pues asegura queTambién, dice, ha vivido en un aislamiento, sin poder convivir con las demás personas privadas de sus libertad, por “órdenes superiores […] sin tomar en cuenta que todo este tiempo me he comportado de forma respetuosa, sin causar ningún problema a nadie y apegándome siempre al reglamento; por tal motivo acudo a usted”.Tras exponer su situación, “El Menchito” subrayó a López Obrador que, espera “tome cartas en el asunto. Se que son tiempos difíciles para tomar desiciones, pero es su deber mantener a la ciudadania conforme y satisfecha en todos y cada uno de los proyectos que planteó al tomar este cargo tan comprometedor,y administraciones pasadas”.En la misiva, el supuesto hijo de, líder del, aprovechó para manifestar que está de acuerdo con el cambio de la Cuarta Transformación.“Es una responsabilidad muy grande la que usted asumió, señor presidente -Andrés Manuel López Obrador-, pero estoy seguro que saldrá adelante porque usted tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo esta transformación cuente con mi apoyo”, terminó.