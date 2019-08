‘El Mencho’ se esconde en las montañas’: DEA

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha encontrado su mejor guarida en zonas serranas en tres estados de México controlados por su organización delictiva, de acuerdo con un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA)."Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima. Creemos que él ya no está en las ciudades", advirtió a Univisión, Kyle Mori, agente de la DEA encargado de capturarlo.Tratando de no comprometer la investigación que inició hace ocho años, cuando la agencia federal notó el acelerado crecimiento del cártel de Jalisco en México, Mori hace una larga pausa cuando se le pregunta en qué lugar específico se oculta El Mencho, si en cabañas de lujo, viviendas humildes o incluso en cuevas."Diré esto: es una combinación de muchas cosas. No creo que esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa. Es una combinación de todo lo que puedas imaginar", indicó. "Definitivamente se mueve constantemente".Los reportes de inteligencia de la DEA sugieren que Oseguera Cervantes ha creado su propio "Triángulo Dorado", similar al que tenía El Chapo Guzmán: una región fértil para el cultivo de marihuana y amapola entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se escondió muchos años.El bastión de El Mencho, en cambio, se localiza en una zona que cuenta con un extenso territorio donde se siembran narcóticos y hay laboratorios clandestinos, y tiene dos importantes puertos (el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas) por donde recibe precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.Es un área que incluye a Guadalajara, la tercera ciudad más grande del país y cuya pujante economía le permite ocultar sus operaciones de lavado de dinero.Tanto los cerros de la Sierra Madre del Sur, como los de la Occidental, son ahora el refugio de este mafioso al cual le atribuyen la escalada de violencia en México. Su ascenso en el mundo del narco está ligado a la extradición y sentencia a cadena perpetua de su antiguo patrón, El Chapo Guzmán.Quienes le siguen la pista a este capo han notado un punto de inflexión: no asume riesgos innecesarios andando en las ciudades. Es un comportamiento similar al de Ismael El Mayo Zambada, actual jefe del cártel de Sinaloa y quien lleva más de 50 años en el narcotráfico sin jamás haber pisado una cárcel."Has escuchado historias de El Chapo entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa).El Mencho no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado El Chapo? Siempre en las ciudades. El Mencho no hará eso", insistió el agente antinarcóticos.