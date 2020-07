El Mijis deja la diputación para recorrer México en bicicleta

Escuchar Nota

«No quiero seguir como diputado, estoy harto de la política, los acuerdos corruptos y la simulación.

«Voy a chambear y recorrer en bici el México real, el de la guerra, la pobreza, los muertos y desaparecidos. Atrás de un escritorio no cambiaremos nada», finaliza.

El diputado local de Pedro César Carrizalez -- se ha convertido en tendencia nacional en Twitter al anunciar que ya no quiere seguir en su cargo como legislador y prefiere recorrer el país en bicicleta. Eso nos tiene jodido», se lee en el tuit y en la misma publicación informa que comenzará a recorrer todo el país en bicicleta. A través de su cuenta El Mijis también compartió imágenes de un improvisado campamento en la carretera 57 México-Querétaro, donde pernoctó en su camino rumbo a Nezahualcóyot para unirse con la activista Frida Guerrera y Bryan LeBarón a la investigación del caso de, una niña de dos años encontrada muerta dentro de una maleta en dicho municipio del Estado de México el pasado 28 de junio. Sin embargo, las reacciones en su contra no se han hecho esperar y miles de usuarios de Twitter han comenzado a criticarle, señalando su actitud como una huida a las responsabilidades que tenía a su cargo en el Congreso potosino, donde la semana pasada se le calificó como el peor por faltista (acumuló más de 20 ausencias en sesiones plenarias) y menos productivo en materia legislativa. -«(…) ¿O sea que como ya no le gustó la chamba entonces las botas a la chingada? ¿Y toda la gente que confió en ti para que la representes? Que buen ejemplo para los chavos adictos con los que trabajas». -«Igual que Nay, Citlali, Nestora, ¿para qué aceptan cargos a los que saben, de antemano, que no están capacitados? para su aventura ciclista». Se puede leer en algunas respuestas a su publicación. Por ahora el no ha emitido información oficial sobre la posible dimisión del Diputado Carrizales. El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/nacional/el-mijis-deja-la-diputacion-para-recorrer-mexico-en-bicicleta/