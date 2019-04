El millonario divorcio de Jeff Bezos

MacKenzie Bezos hizo su divorcio, e informó que cedió el total de sus acciones en The Washington Post, Blue Origin y Amazon a su ahora ex esposo, Jeff Bezos."Estoy feliz de otorgarle mis acciones en el Washington Post, Blue Origin y el 75 por ciento de nuestro acuerdo en Amazon, además de mi respaldo a los equipos de estas compañías increíbles", compartió en Twitter.MacKenzie reconoció que durante el proceso de divorcio hubo apoyo mutuo.De manera simultanea, el fundador de Amazon publicó en su cuenta de Twitter una carta en la que agradeció a familiares y amigos."Estoy muy agradecido con mis amigos y familia por llenarme de fuerza y amor. Significa más de lo que ustedes creen."Gracias a MacKenzie sobre todo. Estoy agradecido por su apoyo y comprensión en este proceso y veo hacia el futuro en nuestra nueva relación como amigos y compañeros", dice un fragmento del texto.En la carta, el fundador de Amazon reconoció que siempre aprendió de su ahora ex pareja.Jeff y MacKenzie anunciaron su proceso de divorcio en enero pasado, antes de que se hiciera pública la relación extramarital que el magnate mantiene con la ex presentadora de televisión, Lauren Sanchez.Cuando comenzó el divorcio, en enero, el patrimonio total del magnate estaba valuado en 137 mil millones de dólares; actualmente es de 149 mil millones.