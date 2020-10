El misterioso lenguaje escrito chino que solo conocían las mujeres

Escuchar Nota

La provincia de Hunan, en el sureste de China, es un complejo rompecabezas de picos de piedras, valles llenos de ríos profundos y campos de arroz.Las montañas cubren el 80% del territorio de la provincia, dejando aisladas a muchas aldeas que debieron desarrollarse indepedentiente una de la otra.Y fue aquí, escondido entre pendientes rocosas y villas a la ribera del ríos donde nació el Nüshu:Nüshu, que significa "escritura para mujeres" en chino, adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en el condado de Jiangyong, provincia de Hunan, para darle a las mujeres Han, Yao y Miao que vivían en esta región, la libertad de expresión que no encontraban las comunidades de aquel tiempo.Algunos expertosEl código escrito fue transmitido de las madres campesinas a sus hijas y era practicado entre hermanas y amigas en la sociedad feudal china durante los años cuando a las mujeres se les negaba el acceso a la educación.Muchas de esas mujeres eran analfabetas y para aprender el Nüshu, ellas practicaban copiar el escrito como lo veían. Con el tiempo, Nüshu dio a lugar a una cultura femenina distintiva que existe todavía.De forma notable,y el mundo solo lo vino a descubrir en la década de los años 80.Ahora, unos 16 años después de que murió la última mujer que lo hablaba con fluidez, este lenguaje escrito está viviendo una especie de renacimiento.Y el centro de ese resurgimiento está ocurriendo en la pequeña localidad de Puwei, que se encuentra rodeada por un río y a la que solo se puede acceder por un puente no muy grande.De acuerdo a Xin Hu, una residente de Puwei, NüshuDespués de que expertos encontraran a tres personas que podían escribir Nüshu en esta villa de 200 habitantes, Puwei se convirtió en el eje de la investigación para conocer más de este lenguaje.En 2006, Nüshu fue inscrito en la lista de Patrimonio Nacional Cultural Intangible de China, y un año después, un museo fue creado en la isla de Puwei, donde Xin comenzó a trabajar como una de los siete intérpretes o "receptores" del lenguaje, y le tocó aprender a leer, escribir, cantar y bordar Nüshu.Cada símbolo representa una sílaba y fue escrito usando ramas de bambú afiladas en las puntas y tinta artesanal que se extraía de los restos quemados que quedaban en el fondo de un wok.Influenciados por los carácteres chinos, su estilo es tradicionalmente más elongado y curvo, con trazos parecidos a hilos que se inclinan diagonalmente hacia abajo. Y que han sido llamado algunas veces como "escritura del mosquito" por los habitantes de las localidades cercanas por su apariencia.Nüshu le dio a las mujeres una vía para hacer frente a las duras labores sociales y domésticas y también para mantener una conexión con las amistades que tenían en las distintas localidades.A pesar de que Nüshu no se hablaba, las mujeres, en eventos sociales, cantaban y entonaban poemas canciones y poemas que variaban desde rimas infantiles hasta celebraciones de cumpleaños, pasando por remordimientos personales o quejas sobre el matrimonio utilizando frases y expresiones de Nüshu.Las mujeres más adultas componían a menudo canciones autobiográficas para contarle a sus amigas sobre sus experiencias miserables o para promover la moralidad y sobre cómo ser una buena esposa siendo casta, piadosa y respetuosa.Además, aunque Nüshu ahora es entendido como una forma de comunicación para las mujeres que no tenían acceso a los privilegios de aprender a leer y escribir en chino, originalmente se cree que fue un código para desafiar la sociedad patriarcal de aquel tiempo.Por eso Nüshuque fue de vital importancia en una sociedad dominada por los hombres.Las mujeres que crearon este fuerte vínculo se les conoció como "hermanas de juramento" y eran por lo general grupos de tres o cuatro mujeres jóvenes, sin vínculo familiar que estaban unidas por luna amistad sustentada por cartas escritas y cantar canciones en Nüshu entre ellas.