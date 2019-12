El modo nocturno de tu celular podría afectarte a la hora de dormir

Elo de noche en losnos promete que con el, nuestrosno se verán afectados por el brillo. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Current Biology reveló que el efecto de este modo ocasiona todo lo contrario con suEl estudio, realizado por el doctor Tim Brown y su equipo, probó los efectos de laen ratones, cuyo sueño se vio aún más afectado por este tipo deTim Brown dijo al diario The Guardian que la idea de queafecta alproviene de un descubrimiento de hace 20 años, en el que se encontró una proteína llamada, la cual detecta elEn ese entonces, se creía que laera más afectada por la luzpor ser una proteína más sensible a la luz con longitudes de onda corta.Sin embargo, en el nuevo descubrimiento se reveló que lo que en realidad afecta el sueño es la luminosidad de la pantalla y no su tonalidad, haciendo que lasea peor que laAl final, lo mejor que podemos hacer como usuarios es probar cómo dormimos mejor, si usando elo dejandotodo el día.