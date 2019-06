El momento en el que Irán derribó el dron estadounidense

Pentagon releases video purporting to show the smoke trail left after a U.S. RQ-4 unmanned aerial vehicle was shot down by Iran over the Gulf of Oman pic.twitter.com/cry6WpwdrT — Ryan Browne (@rabrowne75) 20 de junio de 2019

Press TV difundió a través de su cuenta en Twitter un video que muestra el momento exacto en el que Irán derribó un aparato no tripulado estadounidense RQ-4 Global Hawk, que presuntamente invadió su espacio aéreo. El medio publicó que la grabación fue revelada por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).Por su parte, el Departamento de Defensa estadounidense divulgó imágenes del rastro de humo tras el desplome del RQ-4.Previamente, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, mostró la trayectoria del vuelo de la aeronave no tripulada.El canciller especificó que el aparato despegó del territorio de los Emiratos Árabes Unidos y "en modo discreto" llegó al espacio aéreo iraní. Aseguró además que fueron recuperados segmentos del dron militar en las aguas territoriales de la República Islámica.Tras el derribo, el comandante de los CGRI, el general mayor Hossein Salami, reiteró que esa acción fue "un mensaje claro" a Washington e indicó que Irán "reaccionará fuertemente contra cualquier agresión". De acuerdo con sus declaraciones, su país "no busca guerra" contra otras naciones, pero está listo para defenderse.Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que Irán "cometió un error muy grande", afirmando que EU tiene pruebas de que el dron volaba en el espacio aéreo internacional.