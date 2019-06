El ‘Moon Walk’ de Jackson lo inventó Bob Fosse en 1974

Casi todo lo nuevo tiene formidables fuentes de inspiración o viene de raíces no muy conocidas. Y el "Moon Walk" de Michael Jackson, muerto hace diez años justos, no es una excepción. De hecho casi todo su estilo de baile tiene una indudable inspiración en una de las menos visitadas coreografías de Bob Fosse (1927-1987) "El principito", película de 1974. Allí el gran coreógrafo que inventó "Cabaret" y "All that jazz" encarna a la serpiente que habla con el pequeño príncipe. E inventa para ese personaje un baile sinuoso y excitante en el que pueden intuirse todos y cada uno de los pasos que hicieron inmortal el estilo de Michael Jackson. En concreto, el embrión de "Moon Walk" puede verse en el minuto 6:15 del vídeo.Jacko convirtió en global su éxito con "Trhiller", canción que publicó en noviembre de 1982, sobre todo a través del primer videoclip con ambición cinematográfica, que se estrenó el 2 de diciembre de 1983 y cambió para siempre de paradigma el negocio musical. La historia de zombies estrenaba un Michael Jackson y rodada por John Landis, es un clásico perfectamente reconocible, gracias, entre otras cosas a unos movimientos coreografiados entre zombies que, sin embargo, recuerdan enormemente a los pasos inventados por Bob Fosse diez años antes para "El principito".Vemos al creador de "Cabaret", cuya vida ha merecido la maravillosa serie de HBO "Fosse&Vernon", desarrollar en las arenas del desierto muchos de los pasos a los que luego Jackson daría fama mundial. Los movimientos de las manos, la sutileza de unas piernas delgadas buscando ángulos fuera de lo común, el ritmo logrado por la mezcla de gestos rápidos y cimbreos sutiles, son el embrión del estilo Jackson, sin duda alguna.Nada hay mejor que ver danzar a Fosse, como ha hecho un usuario de Youtube, con música de Jackson para que salte a la vista el parecido. No existe fuente mejor para explicar el impacto global de aquellos pasos del "rey del pop" que la desbordante imaginación de uno de los mejores coreógrafos del musical americano, Bob Fosse, que fue, desde luego, sobre todo un renovador. Y que sigue dando que hablar tantos años después de su repentina muerte en 1987, cuando sufrió un paro cardiaco en el momento en que iba desde su hotel al National Theatre de Washington, donde reestrenaba "Sweet Charity", uno de sus más celebrados musicales.Eso sí, seguramente pudo ver antes de morir el videoclip de Jackson -que reconoció la inspiración de Fosse en algún momento- y celebrar ese nuevo impulso a su estética a través de "Trhiller" y el más pionero y global de los cantantes del pop, Michael Jackson.