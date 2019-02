El mundo no puede vivir sin Huawei, dice su fundador

El fundador de Huawei cargó contra la tentativa estadounidense de marginar a esta empresa de telecomunicaciones china y aseguró que el mundo no puede vivir sin ella y su tecnología “más avanzada”."No hay manera de que Estados Unidos nos aplaste”, dijo Ren Zhengfei en una entrevista con la BBC."El mundo no puede prescindir de nosotros porque somos más avanzados”.Ren, de 74 años, denunció la detención “políticamente motivada” de su hija y directora financiera de la empresa, Meng Wanzhou, acusada de violar las sanciones estadounidenses a Irán."Nos oponemos a ello”, afirmó. “Pero ahora que ha tomado este camino, dejaremos que los tribunales lo resuelvan”.Normalmente reticente a los focos, el fundador de la firma se ha visto obligado a dar un paso adelante para contrarrestar las acusaciones de que es un instrumento de espionaje al servicio de Pekín y la campaña estadounidense para convencer a otros países de excluir su tecnología."Si las luces se apagan en Occidente, Oriente seguirá brillando”, afirmó. “Estados Unidos no representa al mundo”."Incluso si convencen a más países de que nos usen temporalmente, siempre podemos reducir y ser más pequeños”, sostuvo.