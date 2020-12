El Mundo Oculto de Sabrina 4 revela trailer de la temporada final y promete mucha oscuridad

Escuchar Nota

El final de año está cerca y con el, y de acuerdo a lo que se ve en el trailer de 'Chilling Adventures of Sabrina 4' la acción y los sustos estarán a la orden del día.El adelanto, da a conocer más aspectos de lo que tratarán los los ocho episodios de la cuarta parte, en la que los terrores de Eldritch descenderán sobre Greendale.El aquelarre deberá, Weird, Returned, y Darkness, por nombrar algunas, buscarán ampliar Void, que es el fin de todas las cosas.Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda del Fright Club,, pero ¿tendrán un felices por siempre?El elenco de la serie es complementado por Miranda Otto, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen y Richard Coyle.El director creativo de Archie Comics y showrunner de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, es el productor ejecutivo junto con Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jon Goldwater y Lee Toland Krieger.La fecha de estreno de 'Chilling Adventures of Sabrina Part Four' es el, sólo por Netflix.Con información de Wipy