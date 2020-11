El mundo roza los 50 millones de casos de coronavirus

Escuchar Nota

Ginebra.- Los casos de Covid-19 se acercan cada vez más a la barrera de los 50 millones, en un mundo que se blinda para intentar frenar la expansión de la pandemia y las consecuencias que provoca a su paso.



Conforme a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos confirmados de coronavirus en el planeta superan ya los 49.1 millones y las muertes rebasan los 1.2 millones.



América y Europa lideran las estadísticas: 21.3 millones de positivos confirmados y más de 650 mil defunciones para el primero de estos continentes y 12.8 millones de infecciones y casi 308 mil decesos para el segundo.



De hecho, once de los doce países con más contagios pertenecen a estos dos continentes y, fuera de ellos, solo la India (8.4 millones de casos) aparece en la lista, en segunda posición tras Estados Unidos (9.5 millones).



Les siguen, por este orden, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, Reino Unido, Colombia, México, Perú e Italia.



Repunte continuo de casos en Europa



En Europa, en plena segunda ola del Covid-19, las cifras no dejan de crecer y cada día se registran máximos de contagios y muertos, como ha ocurrido en las últimas veinticuatro horas en Alemania (unos 23 mil 400 nuevos positivos, récord por tercer día consecutivo), Portugal (seis mil 640 más), Polonia (+27 mil 875), Austria (otros ocho mil 241), Ucrania (más de 10 mil) o Hungría (unos cinco mil 300).



También Italia presenta hoy datos alarmantes (más de 39 mil 800 nuevas infecciones y otras 425 muertes).



Ante todo ello, los países adoptan más y más medidas y barajan implantar otras, como Italia, cuyo gobierno estudiará ampliar el confinamiento a más regiones que las cuatro ahora afectadas (Lombardía, Piamonte, Valle de Aosta y Calabria) si empeoran los datos, a fin de evitar el colapso del sistema sanitario.



Incluso, las iglesias de los hospitales de Piamonte han instalado camas para acoger positivos, en el primer país de Europa en que impactó la pandemia en febrero y que acumula ya unos 902 mil 500 contagios y más de 41 mil muertes.



En Polonia desde hoy y durante tres semanas se aplican nuevas restricciones a la vida social y la actividad económica -cierre de establecimientos no esenciales, centros comerciales, cines, teatros, museos o galerías de arte; limitaciones de aforo, incluso en lugares de culto, educación a distancia…- que se suman a limitaciones ya existentes para bares y restaurantes.



También Grecia está desde hoy y durante al menos tres semanas inmersa en un confinamiento a nivel nacional que limitará el movimiento de personas y la actividad comercial.



Por su parte, el Consejo de Ministros de Portugal se reúne para adoptar nuevas medidas, después de que el Parlamento aprobara volver al estado de emergencia -el nivel de alerta máximo en el país- a partir del próximo lunes y durante quince días.



En España -con 1.3 millones de casos de coronavirus y más de 38 mil 800 muertos- se endurecen las restricciones y desde este sábado está en vigor el cierre total de la hostelería en zonas como País Vasco, Murcia y decenas de municipios de Galicia.



Temor al colapso hospitalario



Pese a las alarmantes cifras, prosiguen los movimientos contra las restricciones impuestas por los gobiernos y hoy en Alemania (con un total de unos 642 mil 500 casos y más de 11 mil 200 defunciones) la policía disolvió una manifestación en Leipzig de unas 20 mil personas, al no acatarse las medidas de higiene y distanciamiento, lo que degeneró en disturbios.



En Alemania, donde la canciller Angela Merkel alertó de que el sistema sanitario puede llegar al máximo de su capacidad en cuestión de “semanas”, rigen desde el lunes nuevas restricciones a la vida pública y la actividad económica, con bares, restaurantes, teatros, cines, gimnasios, spas y museos cerrados, mientras que comercios y colegios siguen abiertos.



Austria vive desde el martes en confinamiento parcial, con el cierre de todas las actividades de ocio y de la gastronomía, la educación a distancia de los alumnos mayores de 14 años y un toque de queda a partir de las 20:00 h.



Mientras, el Reino Unido prohibió temporalmente la entrada de viajeros procedentes de Dinamarca, menos los ciudadanos británicos, tras detectarse allí una mutación del Sars-CoV2 ligada a visones.



Desde el jueves pasado y hasta el 2 de diciembre, Inglaterra está ya en un confinamiento casi total que impide los desplazamientos no esenciales.



América, en el centro de la pandemia



América se sitúa en el foco de la pandemia, con Estados Unidos liderando los casos y las muertes a nivel mundial y batiendo de nuevo sus datos de contagios.



Además de EU, México supera los 955 mil positivos y roza las 95 mil muertes por Covid-19 (casi seis mil infecciones y unas 550 defunciones en las últimas horas).



Chile, mientras tanto, suma más de mil 500 casos, hasta los 520 mil, y 50 muertes (un total de 14 mil 500).