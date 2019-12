El narco no penetrará en Coahuila: Jaime Guerra Pérez

Torreón, Coah.- El narco no penetrará en Coahuila y las inversiones generadoras de empleo continuarán en la entidad, confió Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía.



“Tenemos 48 inversiones en proceso, eso es lo importante, con alrededor de 2 mil millones de dólares más, 21 mil empleos en proceso que están por concretarse”.



Constantemente la delincuencia quiere entrar a Coahuila, es un estado que por todas ventajas que tiene es muy atractivo para el crimen organizado. ¿Qué se hizo? Se repelió la entrada del crimen organizado y desgraciadamente se pierden vidas en ese proceso, mucho más de delincuentes”.



“Es la respuesta que dio el gobernador y es la que tiene que dar siempre. No se va a doblar el Estado ante el crimen organizado.



Previo al Segundo Informe de Gobierno del gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, informó que esperaban la asistencia de empresarios chinos.



“Ellos están viendo cómo el Estado reacciona ante un problema. El crimen organizado siempre va a querer al Estado, el Estado lo repele… Coahuila es el estado más seguro del norte del país, tiene que estar repeliendo esas agresiones. Malo sería que no se repeliera la agresión y entrara el crimen organizado”.



Subrayó que Coahuila es de los estados que más inversión extranjera atrae y suma más de 3 mil 900 millones de dólares, y esta atracción generadora de empleos debe continuar.



Por ejemplo, informó que en febrero realizarán una gira de promoción por India y Emiratos Arabes, junto con empresarios y desarrolladores de parques industriales. Japón, China y Corea del Sur, son otros objetivos a visitar.



“Tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y con ese mismo recurso tenemos que hacer más cosas, tenemos que salir a más misiones comerciales”.



“El año que entra es un año más difícil, acabamos de ver el recorte del presupuesto federal, pero el gobernador pide que con menos recursos hagamos más”.