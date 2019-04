Morras Festival, el Norte es de las mujeres

“Muchas veces tenemos una idea equivocada de feminismo, a veces la gente no lo conoce”, menciona la pintora Dina Gaonagar sobre uno de los motivos que la llevó a crear Morras, un festival multidisciplinario que se inauguró ayer en Estudio 280.Con la finalidad de promover a artistas locales y sus proyectos, Gaonagar convocó a más de 20 mujeres entre pintoras, fotógrafas, poetas y defensoras de los derechos humanos para mostrar su labor a lo largo de 22 días.“El festival nació después de que termináramos con Obra Negra, estas presentaciones de nuevos escritores. A mí me nació la idea de hacer algo parecido, pero con artistas visuales. A partir de ahí fue un paso natural a hablar de los aspectos culturales y sociales del trabajo de cada una de ellas”, mencionó la socia del estudio en entrevista con Zócalo.Criss Poulain fue quien inauguró el festival con su plática El Proceso Creativo del Retrato. Mientras que hoy le toca el turno a la diseñadora gráfica Saray Colin con la ponencia Diseño Gráfico y Editorial; Proyectos Independientes Locales.La organizadora relata que hablar con las chicas que conforman el cartel fue un proceso fácil, pues varias de ellas eran conocidas del medio, mientras que otras, aquellas que apenas comienzan, ya comienzan a ser visibles.“Queremos que Morras sea un lugar que ayude a visibilizar ese trabajo hecho por mujeres, así como los proyectos independientes que están respaldado por ellas mismas. Hay una necesidad de mostrarlos porque se nos olvida mucho que existen, que están ahí”, apunta.El cartel, como menciona la pintora, está abierto a todas las mujeres. Para esta primera edición de Morras se busca abrir un espacio de reflexión ante la situación de la mujer en los panoramas actuales, tanto cultural, como social.Por esta razón, el programa no sólo se han centrado en presentar artistas, sino que también se han invitado a activistas como Alma Salinas, fundadora de Sociedad Gatuna, asi como a Defensoras Digitales Coahuila, un colectivo que busca evitar el abuso digital en contra de las mujeres,. Además se tiene programada la participación de Briana Aguilar, mujer trans que dará una charla titulada Derechos Humanos de la Comunidad LGBT: Lucha y Reconocimiento de la Identidad de Género.Para Gaonagar es especialmente importante poner el foco sobre un tema social tan fuerte e importante en este tiempo, como lo es el trabajo de las mujeres.“Necesitamos hacernos preguntas para ser una sociedad más abierta. Es primordial para funcionar como una comunidad el saber y acercarnos sin miedo a nada. El lugar que tenemos está hecho para eso, para crear un diálogo y motivar una reflexión, dar un apoyo”.El mundo del oficio femenino aún se encuentra invisible ante los ojos de la sociedad, menciona la pintora, quien explica que Morras también es una forma de mostrar la capacidad de todas y cada una de las invitadas.“Me parece increíble que aún en este tiempo la gente no crea de lo que somos capaces, me parece alarmante. Yo no creo que deba existir una distinción entre el arte hecho por hombres o por mujeres, no hay nada especial en lo hecho por uno y por otro, sólo es nuestro jale. Nosotras queremos equidad en lo que hacemos, no pedimos más que eso: mostrar la calidad de nuestra obra”.Otras de las chicas que se presentarán en el festival son Victoria López, Iza Rangel, Fabiola Orozco y Jess Silva. Creadoras, ilustradoras y actrices, todas ellas unidas por el amor al arte y apasionadas por lo que hacen.Gaonagar extiende la invitación a todo el público, pues “este festival no es exclusivo para mujeres, está hecho por mujeres, pero es para todos”.Morras, Festival Multidisciplinario de Mujeres / Estudio 280 / Hasta el 30 de abril 19:00 horas / Entrada libre / Más informes en el Facebook Estudio 280