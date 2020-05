El Note 20+ podría tener la mejor pantalla de todos los tiempos

Escuchar Nota

, con un mayor tamaño y resolución sobre el Note 10, así como un panel de alta frecuencia de actualización.Según Ross Young, un experto en la cadena de suministro que publica regularmente filtraciones de teléfonos Galaxy. Sus últimos tweets detallan las especificaciones de pantalla tanto del Galaxy Note 20 como del Galaxy Note 20 Plus.Ahora, la característica más importante del iPhone 12 de repente está en duda porque Young dijo que el Galaxy Note 20 verá crecer su pantalla del panel de 6.3 pulgadas en el Galaxy Note 10 a 6.42 pulgadas.Y para mantener las cosas claras con este aumento de tamaño,, que se traducirá en una densidad de 404 por pulgada por pulgada.Se espera que el Galaxy Note 20 Plus tenga una pantalla de 6.87 pulgadas, un aumento con respecto a la pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas del Galaxy Note 10 Plus. Young señaló que Samsung aumentará la resolución de la pantalla hasta 2096 x 1444, resultando en 497 ppi. Eso debería conducir a una pantalla de relación de aspecto muy nítida de 19.3: 9.La pantalla podrá ajustar automáticamente la frecuencia de actualización para las aplicaciones que admiten altas frecuencias de actualización y aquellas que no lo hacen, ahorrando así la duración de la batería.Hemos visto una función de este tipo en Google Pixel 4 con su pantalla de frecuencia de actualización de 90Hz, aunque tuvo algunos problemas en el lanzamiento y volvió a 60Hz con demasiada frecuencia en configuraciones de bajo brillo.Por otro lado, hay rumores de que Apple puede descartar ProMotion si tiene un impacto demasiado grande en la duración de la batería, lo que podría darle al Note 20 una ventaja aún mayor.Según Young,Pero Young señala que el Samsung Galaxy Fold 2 será efectivamente el próximo teléfono Ultra, ya que está configurado para ser uno de los teléfonos con más funciones que Samsung haya fabricado.