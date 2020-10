El número 1 del mundo, Dustin Johnson, confirmado para el Mayakoba Golf Classic 2020

Escuchar Nota

"Toda la familia de Mayakoba está muy emocionada por brindarle la bienvenida a la Riviera Maya en menos de un mes a Dustin Johnson,” dijo Joe Mazzeo, Director del Torneo. “En un año que ha sido complicado en tantas maneras, estamos muy honrados de ser el último evento oficial del calendario del PGA TOUR y estamos muy contentos de tener a Dustin aquí con nosotros en El Camaleón y así cerrar el año 2020 de gran forma", agregó.

“Recibir al jugador No. 1 del mundo en Mayakoba habla del increíble calibre que ha alcanzado el evento, y del espectacular nivel de golf que se juega cada año en la Riviera Maya cuando el PGA TOUR llega,” añadió Mazzeo.

“El field de este año está tomando forma, y estamos muy emocionados por compartir con Dustin y los mejores jugadores del mundo, la hospitalidad de primera clase que ofrece México y la Riviera Maya. En los siguientes días y semanas, estaremos anunciando más confirmaciones de jugadores.”

c. Por primera vez en su carrera, jugará en el evento pionero deldel 3 al 6 de diciembre en el campo de golf El Camaleón en Mayakoba, en la Riviera Maya.y desde el “Regreso al Golf” en el TOUR, ha ganado en tres ocasiones en los últimos cinco meses.(OWGR) hasta el 30 de noviembre, marcará la primera vez en la historia del Mayakoba Golf Classic, que un actual No. 1 compita en el evento.Con la confirmación de Johnson,Además de su victoria en el6, Johnson ha terminado en 19 ocasiones dentro del top-10 en Campeonatos Major, incluyendo diez veces en el top-5. Johnson ha logrado una victoria en elen cada una de sus 13 temporadas como miembro del PGA TOUR desde el año que debutó como profesional en 2008.Recientemente, tuvo una gran actuación en el calendario ajustado del PGA TOUR, reclamando el puesto No. 1 del mundo por primera vez desde abril 2019. Johnson es únicamente el cuarto jugador en la historia de golf que ha ocupado el puesto No. 1 del ranking mundial por 100 semanas o más, junto con. En tres eventos de los Playoffs del FedExCup, Johnson ganó The Northern Trust y ely después de un playoff de muerte súbita, quedó en segundo lugar en el BMW Championship.La semana pasada, oficiales del torneo anunciaron la confirmación de varios jugadores, entre ellos al campeón defensory a la estrella mexicanaOtros jugadores confirmados son:, entre otros.