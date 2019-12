‘El obligado es Joshua, yo ya conseguí mi sueño’; Andy Ruiz

Aunque es firme en la intención de aumentar su palmarés con una segunda victoria sobre, el mexicanoafirmó que toda la presión cae sobre el británico en la pelea que sostendrán el próximo sábado.Al arribar a Arabia Saudita, el extraño destino en el que se realizará la pelea, el triple campeón de los pesos pesados comentó ante la prensa:"Tenemos que ver cómo estáporque toda la presión es para él. Yo no tengo presión porque ya conseguí mi sueño", aseguró Ruiz.Ruiz, que nació en Estados Unidos pero tiene orígenes mexicanos, protagonizó una de las grandes sorpresas de la historia del boxeo al infligir a Joshua su primera derrota como profesional y arrebatarle las coronasen una pelea celebrada en junio en Nueva York.Ruiz prepara en Diriyah, cerca de Riad, la pelea contra Joshua, que ha sido bautizado como el "Combate de las Dunas".Aparecen críticas por pelea en ArabiaAmnistía Internacional criticó la ubicación de la pelea, aludiendo al historial de vulneración de los derechos humanos en el país del Golfo, con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y el conflicto con Yemen.La disputa de la pelea en un lugar neutral fue una de, que no deseaba pelear en Gran Bretaña.Ruiz se mostró "contento de estar acá, en"."Me siento realmente bien, como en casa. Todos me han tratado con cariño y estoy disfrutando especialmente de la comida tan buena que tienen en este país".