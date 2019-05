El oficio de informar en un mundo de redes

“La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”, solía afirmar Gabriel García Márquez. En la época actual, donde se privilegia la inmediatez y el número de likes, parece necesario reflexionar sobre el trabajo de los profesionales de la comunicación.Ayer inició el Encuentro de Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019 con la mesa Del Papel a la Computadora. En una sala en donde predominó el público joven, compartieron sus impresiones Yanet Aguilar (El Universal), Miguel de la Cruz (Canal Once), Christian García (Grupo Zócalo) y Gustavo Mendoza (Milenio Monterrey. Carolina López Hidalgo (IMER) fue quien moderó el diálogo.“La misma nota que hacíamos hace 30 años, la seguimos haciendo ahora. Sin duda la tecnología es muy efectiva, pero me parece que está subutilizada”, consideró Miguel de la Cruz, quien tiene varias décadas desempeñándose en la televisión. Ahora, añadió, sólo se necesita un celular para transmitir de forma inmediata y efectiva, “algo impensable hace 10 años”.Por su parte, Christian García señaló que las redes son un campo fértil para compartir información relacionada con la literatura y el arte. Prueba de ello es la página Memes Literarios, de la cual es uno de los administradores, y que cuenta con más de un millón de seguidores.“Ese es un caso de que a través del humor puedes llegar a un mayor público. Compartir en las redes referencias literarias, algunas más elaboradas que otras, puede viralizar una frase de Antonio Ortuño o de otro escritor”, compartió.Gustavo Mendoza dijo que gracias a Facebook ha encontrado muchas historias que después se convierten en entrevistas. Añadió que internet es territorio para que se den propuestas de periodismo cultural, como la revista Lagarto, distintas “a lo que los medios tradicionales generalmente cubren”.Yanet Aguilar considera que la tecnología le ha dado una nueva vitalidad al oficio. “Hoy podemos informar de manera inmediata y tenemos las herramientas que pueden hacer explorar las neuronas de nuestros lectores, radioescuchas y televidentes”, concluyó.