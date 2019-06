Así evita JLo que Alex Rodriguez le sea infiel

Jennifer López planea mantener a su prometido Alex Rodriguez bajo atenta observación, cuando la acompañe en su nueva gira para evitar deslices con otras mujeres. Hay que recodar que A-Rod fue acusado en el pasado de haberle sido infiel a JLo.Fuentes cercanas a la cantante y actriz de 49 años aseguraron a The National Enquirer que López está preocupada de que A-Rod no pueda resistirse a la tentación de estar contra otras mujeres, por lo que está tomando medidas para mantenerlo en línea mientras ella está en plena gira."Jennifer tiene un calendario detallado con cada movimiento de Alex, sabe dónde debe estar y cuándo", aseguró un informante a The National Enquirer. "Ella también insistió en que Alex tenga un 'equipo de seguridad'. Son cuatro hombres que lo vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana".El National Enquirer descubrió que el antiguo bateador de los Yankees de Nueva York intercambió mensajes sensuales, suplicando fotos y tratando de organizar una conexión con la modelo de fintes Lauren Hunter en 2017, solo unos meses después de que comenzó a salir con la "Diva del Brox".Poco tiempo después, la estrella porno británica Zoe Gregory afirmó que A-Rod le envió fotos suyas y rogó para hacer un trío con ella y otra mujer, semanas antes de su propuesta romántica a J.Lo en las Bahamas tras dos año de noviazgo."Parecía un tipo necesitado, caliente", señaló Zoe en ese momento.A pesar de los supuestos deslices del deportista, esta semana se conoció un video de hace 20 años de Rodríguez en el cual ya expresaba su amor por la actriz y cantante neoyorquina.Se trata de un video difundido por la Red MLB, según el cual desde 1988 el estadounidense de ascendencia dominicana ya sabía quién era su amor platónico.En el video se ve a un joven Alex de 23 años confesando su atracción por la actriz, que en ese entonces tenía 29. "¿Cómo sería la cita de tus sueños?", le preguntaron a A-Rod. La entonces estrella de béisbol de los Seattle Mariners respondió sin dudar: "Con Jennifer Lopez, con suerte, quizá puedas conseguirme una cita con ella".