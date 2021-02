El Osito Bimbo se resiste al retiro; reaparece en empaques de servilletas

Escuchar Nota

A pesar de que a partir del próximo 1 de abril deberánde todos los empaques de productos los personajes, animales, deportistas y cualquier imagen que pueda inducir a los niños al consumo de productos con alto contenido calórico,a decir adiós.Tal es el caso del Osito Bimbo que, junto con el cachorro que caracteriza a dicha marca, como parte de una campaña especial.La marca, la cual trajo la siguiente leyenda que decía "envuelve el cariño con cariño".A partir de octubre de 2020, entraron en vigor los cambios a laNOM-051-SCFI/SSA-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, en las que se pide a los productores que utilicen sellos de alerta en los empaques.Ello en caso de que una porción de 100 gramos pase los límites que impuso elen lo referente a sodio, endulzantes, grasas y grasas trans, de ser así deben traer las leyendas: “exceso sodio”, “exceso de azúcares”, “exceso de grasas saturadas”, “exceso de grasas trans”, “contiene edulcolorantes”, “evitar en menores de edad” y la frase “evitar consumo excesivo”.Estatambién especifica que a partir de abril no se podrá incluir personajes, deportistas, actores, dibujos animados o cualquier imagen que pueda inducir al consumo a niños en aquellos producto que tengan un sello de alerta o más.Por lo quecon imágenes como las del Tigre Toño, Chester, Melvin, Gansito, entre muchos otros que ya dijeron adiós a los empaques.Ante lo ocurrido, losen rede sociales no se hicieron esperar.