El ‘padre’ de Pocoyo está en la ruina

Impecablemente vestido con pantalón gris y americana azul marino, la pequeña corona bordada en la pechera de su camisa simboliza una de las pocas posesiones que le quedan a José María Castillejo y de Oriol (57): sus títulos de nobleza. Conde de Floridablanca y marqués de Aldama, ambos con grandeza de España, el aristócrata ostenta también los condados de Armildez de Toledo y Fuente del Sauco. Sin embargo, no fue su apabullante genealogía lo que le catapultó a la fama, haciéndole ganar muchos millones de euros, sino su faceta de emprendedor, cuyo máximo exponente fue un muñeco de animación, Pocoyó. Un boom creado en 2006 por la productora audiovisual Zinkia, propiedad entonces de este noble. "Mi abuelo, José María de Oriol, gran empresario e industrial que creó centenares de puestos de trabajo, me inculcó que hay que responder con esfuerzo a los privilegios que te han venido dados, no tumbarte a disfrutar de ellos. Él se levantaba a las seis de la mañana y no regresaba del despacho hasta las nueve de la noche " relata a LOC.Su existencia fue en la década anterior propia de cuento de hadas: casado en julio de 1997 con Ana María Chico de Guzmán March (41), hija de los duques de Ahumada y madre de sus seis hijos, en su boda, celebrada en la finca de los March en Manacor firmó como testigo el hoy Rey Felipe, compañero del novio en el colegio Santa María de los Rosales. El matrimonio residía en una casa en Aravaca, y pasaba sus veranos en Mallorca, donde se desplazaban en su avión particular. Su refugio en la isla era una impresionante villa al borde del mar en Cala D'or con 3.000 metros de parcela, donde también estaba atracado su yate de 18 metros por cuya cubierta desfilaban aquellos días apellidos ilustres concentrados en la isla.Un sueño que rápidamente se vino abajo, desembocando en la pesadilla actual, que le ha llevado a perder todo: dinero, esposa, prestigio, relaciones sociales y hasta su propia empresa, Zinkia, de la que fue cesado como presidente el 9 de junio de 2016. Un tsunami que el aristócrata atribuye a la traición de su socio, el multimillonario mexicano Miguel Valladares, y a un enmarañado complot judicial y financiero de corrupción que le dejó en la calle y con una deuda de 20 millones de euros. Ese mismo año, su mujer le solicitó también el divorcio. "¿Qué sentí? Aturdimiento, nadie está preparado para eso, lleva mucho tiempo de duelo asimilarlo. Pero yo no me he rendido ni pienso hacerlo, me da fuerza pensar en mis seis hijos", confiesa.Actualmente, el conde de Floridablanca, que sobrevive gracias a la ayuda de sus hermanos -"de los pocos que nunca me han fallado"-, reside en una vivienda de protección oficial de 70 metros en el barrio obrero de Vallecas. Son sus hermanos quienes costean el alquiler de 800 euros mensuales y le dan también un sobre para que pueda comer. Situación surrealista que el noble, lejos de sentirse víctima, sobrelleva incluso con humor: "Tengo un amigo que duerme en un banco de El Retiro porque también ha perdido todo a causa de la corrupción y me dice: 'José María, Dios es en realidad un bromista, tenemos que saber reírnos con él. Yo no soy ningún santurrón, pero sí un hombre de fe y ese don me ayuda aunque a veces me enfade con Dios'".Algo entendible, pues en su agitada existencia ha vivido momentos muy duros: con nueve años perdió a su madre, que murió al caer al mar desde la cubierta de un barco. Tres años después falleció su padre. Él y sus hermanos fueron a vivir con sus abuelos, José María de Oriol, marqués de Casa Oriol y miembro del consejo privado de Don Juan, y Gracia Ybarra. Residían en una finca de 300 hectáreas en El Plantío, cercana a Madrid. "Recuerdo mi infancia como feliz, cuando eres pequeño te construyes barreras mentales para soportar las desgracias, además estuvimos muy arropados por mis abuelos y en la finca montábamos en moto o cazábamos conejos al venir del colegio, sin lugar a dudas un privilegio", rememora.De adolescente, su abuelo le mandaba los veranos a un campamento de Estados Unidos para que aprendiera idiomas y tuviera una visión del mundo más amplia, hasta que con 18 años sintió la llamada de la vocación e ingresó en un seminario de los Legionarios de Cristo, recalando en Italia y luego en México. "Pronto me di cuenta de que el sacerdocio no era lo mío, pero la etapa en el seminario me permitió formarme, licenciándome en Filosofía y Humanidades".Con 24 años entró a trabajar en un banco, por poco tiempo, ya que su meta era ser empresario como su abuelo. Sus primeras empresas estuvieron relacionadas con la limpieza de fachadas, las minicentrales hidroeléctricas y los automóviles. Luego vino Vivavoce, empresa de alquiler y venta de móviles que vendió a una multinacional inglesa por una cifra millonaria. En el año 2000, coincidiendo con la burbuja en internet y con el dinero obtenido por la venta de Vivavoce, decidió probar suerte en ese campo, fichando a un equipo que había quedado en la calle por el cierre de su compañía, y así nació Zinkia.Fueron sus dos socios, el creativo David Cantolla y el técnico Colman, quienes ayudaron a alumbrar la serie Pocoyó, que produjo la compañía inglesa ITV, y llegó a desbancar a Micky Mouse y Bob Esponja en el mundo. "Los tres teníamos hijos pequeños y queríamos que aprendieran valores positivos divirtiéndose. El nombre viene porque la hija de David, rezando el Jesusito de mi vida, en vez de 'eres niño como yo', decía Pocoyó".Arrasaron, hasta el punto de que en 2009 Zinkia cotizó en bolsa por 40 millones de euros, pero la crisis hizo necesario acudir al endeudamiento de esta compañía española. Castillejo tuvo también que pedir un crédito de 16 millones a Caja Madrid y aceptar como socio al mexicano Miguel Valladares, dueño de un holding de comunicación azteca y bien relacionado con la cúpula del PP. "Me engañó, su objetivo era apropiarse de Zinkia, compró la deuda al banco por menos de tres millones de euros, reclamándome de inmediato a mí los 16 millones", asegura el noble, quien se vio obligado a entrar en concurso de acreedores, acudiendo a un juzgado para protegerse."Fue mi perdición, ya que la jueza mantenía una relación sentimental con el procurador de la parte contraria, Valladares, lo que descubrí poniéndoles un detective y tengo las fotos. Todas mis tentativas de denuncia de esa irregularidad ante el estamento judicial fueron archivadas, esos documentos están en mi página de internet, cualquiera lo puede comprobar ".El posterior calvario que describe parece propio de un thriller, en forma de complot corrupto de jueces, CNMV y hasta del banco que intervino en la operación. Paralelamente, la imagen de José María Castillejo se resquebrajó, algo que atribuye a una campaña mediática de desprestigio orquestada por su socio, que culminó el 9 de junio de 2016 con su cese como presidente de Zinkia. "Perdí el control de todo, quedándome en la ruina más absoluta".Esta situación coincidió con su debacle familiar, ya que su mujer le pidió el divorcio. "La entiendo, no estaba preparada para algo tan duro, incluso recibimos amenazas de muerte, seguramente pensaba, como mucha gente, que el culpable era yo. Un emprendedor asume riesgos, pero lo que ocurrió se escapa del sentido común, fue una no-justicia absoluta. Ahora, nuestra relación es correcta, veo a mis hijos en nuestra casa de Aravaca, donde viven con su madre e incluso cuando ella viaja, me instalo allí".No está dispuesto a tirar la toalla y por eso acaba de fundar un bufete, Dédalo, con dos abogados almerienses para luchar contra la corrupción de la administración y la justicia en particular. "Me di cuenta de que muchas personas en este país lo han perdido todo a causa de la corrupción, como me ocurrió a mí. Yo respeto enormemente a los jueces, la mayoría son honestos y su trabajo es impecable, pero hay una porción, que por desgracia copa altas instancias de poder, y actúa de manera ajena a la ley con total impunidad", asegura el aristócrata, a quien no convence que le apoden Robin Hood. "Me siento mas como David luchando contra Goliat".